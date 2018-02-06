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6284’ten hâlâ kan damlıyor

Kadınlara yönelik şiddeti önleme amacıyla 2012 yılında çıkarılan 6284 sayılı kanundan sonra patlayan kadın cinayetleri, kanun öncesi döneme oranla 4 kat arttı. 2011'de 121 olan kadın cinayeti sayısı 2017'de 409'a tırmandı. İstatistikler, 6284'ün şiddeti önlemek bir yana yuvaları daha da kanlı hale dönüştürdüğünü gösteriyor.

06 Şubat 2018 Salı 08:52
6284’ten hâlâ kan damlıyor

Kadına şiddet temalı olayların önlenmesi amaçlanan, ancak Türk aile yapısına dikkat edilmeden hazırlanan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’dan adeta kan damlıyor. 2012 yılında çıkarılan 6284 sayılı kanundan sonra patlayan kadın cinayetleri, 2017’de kanun öncesi döneme oranla 4 kat arttı.

KANUN TETİKLİYOR, KADINLAR ÖLÜYOR

Aile içinde yaşanan küçük çaplı anlaşmazlıklarda dahi evin babasını 6 ay yuvasından ayrı koyan, eve yaklaşmama cezası verilen erkeğe herhangi bir barınma ve psikolojik destek sağlanmayan, uzaklaştırma cezalarında şiddete dair herhangi belge aranmaksızın beyanı kabul eden hukuk garabetleriyle dolu 6284 sayılı kanunun ailelerde yol açtığı tahribat, geride bıraktığımız 2017 yılında daha da belirginleşti. Avrupa Konseyi Sözleşmesi hükümleri kopya edilerek 2012 yılında yürürlüğe sokulan 6284 sayılı kanundan önce, 2011’de 121 kadın hayatını kaybederken bu rakam geçtiğimiz yıl 409’a tırmandı.

“Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu” adlı feminist grubun yayımladığı verilere göre, kanunun çıktığı 2012 yılında 210 kadın öldürüldü. 2013’te 237’ye, 2014’te 294’e, 2015’te 303’e yükselen ölümlü vaka sayısı 2016 yılında 328’e fırladı. Cinnet yasası olarak tanımlanan 6284’ün 5’inci yılı olan 2017’de kadınların ölümüyle sonuçlanan olay sayısının 409 olarak ölçülmesi, 6284 vahametini gözler önüne serdi. 

6284 çıktı, kadın cinayetleri patladı

RAPOR HÂLÂ RAFTA

Başta 6284 olmak üzere aile kurumunu dinamitleyen süresiz nafaka ve çocuk haczi gibi hukuk garabetlerinin değiştirilmesini öngören 399 Sayılı Meclis Araştırma Komisyonu raporu ise hâlâ rafta bekletiliyor. 14 Mayıs 2016’da açıklanan ve aileyi yıkıcı kanun maddelerine dikkat çekilen meclis raporunun üzerinden 2 yıla yakın süre geçmiş olmasına rağmen yasal olarak hiçbir düzenlemeye gidilmedi. Kadın cinayetlerinde 4 kat artışa neden olan 6284 sayılı kanun, sözde kadın STK’larını ise ihya etti. Feminist kadın STK’larının başını çeken Mor Çatı’nın yurt dışı bağış gelirleri, 6284 sayılı yasanın çıktığı tarihten itibaren korkunç bir şekilde arttı. 6284’ün yürürlüğe girdiği 2012’de bağış geliri 516 bin 330 TL olan Mor Çatı’nın bağış geliri 2015’te iki kat artarak 1 milyon 15 TL’ye yükseldi. 6284’ten önce 2012’de projelerden sadece 220 bin TL gelir sağlayan Mor Çatı’nın 2015 yılında proje gelirleri 452 bin TL olarak kayıtlara geçti. İstatistikler, kanunun kadın ölümlerini ve sözde kadın STK’ların para musluklarını artırdığını ortaya koydu.

Şiddet değil yuvayı yıkan kanun: “6284”

Batının ‘6284’ü bile aileyi gözetiyor

6284 zulmü hayatlarını kararttı

Aileyi yıkan 6284 değiştirilsin

6284’ün vebali Meclis’in boynuna

6284 sayılı düzenleme Mor Çatı’yı uçurmuş!

FARUK ARSLAN / İSTANBUL

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 08:52
  1. 6284 sayılı kanun
  2. Kadın Cinayetleri
  3. kadına şiddet
  4. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu
  5. çocuk haczi
  6. süresiz nafaka

YORUM YAZ

  • Evlilik magduruEvlilik magduru7 sa önce
    Turkiyede ayrılıkların çoğu kanunlarin kadınlara vermiş oldugu simartici onları baştan çıkartıcı yasalardırkadın kendi ağzıyla söylüyor bütün haklar bizden yana diyor siz kimsiniz diyor ve evliligi bir oyuncak gibi görüyor şiddetli geçimsizlik altında iftiralarla erkeği karalıyor ve onun üstünden bir kan emici gibi geçinmeye çalışıyor ve erkekte gururuna yetiremiyor ve cinayete baş vuruyor onun icin yetkililerden ve yetkili kurumların bu kanunlarda değişiklik yapılmasını istiyoruz yoksa evlenende cok ayrilik ve cinayet haberlerini gormeye daha cok alışacağız Erkekleri sosyal sigortalar kurumu gibi yargılamasınlar.
  • ferhatferhat7 sa önce
    Rezi humanist reformcu yalakalar. Kalkip batidan kopyaladiklari aile hukukunu milletimizin üzerinde zulm ediyormus gibi uygulayan zulmün .....Ayrilik yasandiginda Erkek tarafi ve ailesi hem couklarini göremiyor hemde ömür bayu hanimina nafaka vermek zorunda kaliyor. Birakin nafakayi bir kenara evlatlarindan da ayrilmak zorunda kaliyor. Bosanan kadinda sürakli cocuklari silah olarak kullanip babaya evlatlarini göstermiyor.Basiretsizlik ten ziyada firavun yöntemleri ile örtüsüyor aile hukuku. REZILL bir sisitem.yaziklar olsun basiretsizlere ve aile hukukunu ALMAN hukuundan kopyalayip yurdumun insanina zulüm edenlere.
  • Davut YavuzDavut Yavuz7 sa önce
    Suç doğuran bir kanun
  • ahmet yıldızahmet yıldız7 sa önce
    Arkadaşlar hesap basit; asgari ücret net 1.603,12 tl. şimdi boşanmış bir erkek çalışmasa dahi en az 750 tl eşine nafaka veriyor, vermeye de ömür boyu devam edecek. Çocugunu her 15 günde bir görmek için yaklaşık 400 tl ödüyor, buda ayda 800 tl eder. şimdi toplam 1.550 tl biten ilk evliliğine para harcıyor. bu adam nasıl evlenecek nasıl çocuk sahibi olacak, ben size sözyleyeyim. erkek adam içgüdüsel olarak kadın peşinde koşacak serseri mayın gibi milletin karısına kızına musallat olacak çünkü bunun sebebi bu kanunlar, biz bu adamı kanunlarla suç işlemeye teşvik ediyoruz.
  • hasan sayhasan say7 sa önce
    yam yam muasir serefsizsömürgeci batidan alinan her lanet kanun adet kavram vs bu halka zehir olmustur
  • İSMAİL AYDEMİRİSMAİL AYDEMİR8 sa önce
    AK PARTİNİN BAZI VEKİLLERİ ŞEYTAN TAŞLAMAKDAN BAZISI BOŞ TAKILMAKDAN. ASIL İŞLERE FIRSAT BULAMIYORLAR HERHAL. YAPILACAK İŞ ÇOK . AİLE ÖNEMLİ FETÖ , KOMPLEKS, FEMİNİST DERNEKLER BU KURUMA EL ATMAMIŞMIDIR. SİZCE . HER KURUMA GİRMİŞLERDE. BOŞANMALAR EVLİLİK SAYISINI GEÇMİŞ YILDA. AİLE BAKANLIĞI ÇALIŞACAK MI YOKSA SADECE DAVA MÜDAHİLLİĞİ Mİ YARCAK. EYY. AİLE BAKANLIĞI... HADİ İŞ BAŞINA. BARİ BİRAZ YAPICI İCRAAT OLSUN AİLE BAKANLIĞI ADINA. GÜNÜ BİRLİK ÇÖZÜMLE ÇÖZÜMSÜZLÜKTÜR.
  • PolatPolat9 sa önce
    ... Cezalar caydırıcı değil. Kasten cinayet işleyen 8 yılda çıkıyor. Kadın cinayetleri de aynı şekilde. Ölünceye kadar hapis yatacağını bilen kolayca suç işlemez. Duruşmada kravat taktığı için ceza almayan oluyor.
  • UFUK UFUK 9 sa önce
    Bunlar aileyi bitirmek için. Uyan ey hükümet.Fetö parmağı.Ailemiz yok oluyor kimse evlenmek istemiyor,evlenenler boşanıyor.Tonla mağduriyet sırf erkek olduğun için .Kadına da zulüm.Kedi ye aslan demekle aslan olmuyor. Bu yasalar müslümaları eziyor .batılı yasalar içimizdeki batılıları ezmez dini değerleri olup nikaha önem verenleri ezer.Böyle giderse oy falan yok ...
  • Yusuf ZORYusuf ZOR9 sa önce
    Dilinize ve yüreğinize sağlık hocam. Acaba Kadınların öldürülmesine göz yummaktan yetkililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda mı bulunsak? MEDENİ KANUNA KARŞI BİRLEŞELİM PLATFORMU
  • Ahmet SANCAKAhmet SANCAK9 sa önce
    Bu yasayı avrupa dan getirip uygulayanların bağlı olduğu yerler araştırılmalı. Bir an önce yeni düzenlemeler yapılmalı.
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