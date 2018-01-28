Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kadıköy’de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Kadıköy’de sürücünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü otomobillere çarparak durabildi. Kazada 6 kişi yaralanırken, otobüsün içerisinde yolcu olmaması faciayı önledi.

28 Ocak 2018 Pazar 00:34
Kadıköy’de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

İHA-Kaza, saat 21.30 sıralarında Kozyatağı Bağlantı Yolu Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan Köseoğlu’nun (35) kullandığı 41 EF 293 plakalı yolcu otobüsü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce ışıklarda bekleyen iki otomobile ardından orta şeride çıkarak karşı yönden gelen yönden gelen 4 otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüsün çarptığı bazı araçların içerisinde sıkışan vatandaşlar çevredekiler ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkartılarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada ilk belirlemelere göre biri ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. Trafiğe kapatılan yol, kazada hasar gören otomobillerin kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Kazayı gören bir vatandaş ise “Atatürk Caddesi’nin başında başladı, tak diye bir ses geldi. Hiçbir şekilde kontrolünü de kaybetmedi aynı şeritten devam etti. Işıklarda duran kırmızı arabaya vurdu. Öbür şeride geçip 3-4 tane daha arabayı altına aldı. 7-8 tane yaralı olduğunu düşünüyorum bir tanesi bebekti, ilk önce ona müdahale ettiler zaten. 100 km hızı olduğunu düşünüyorum” dedi.

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 00:34
  1. Kozyatağı
  2. yolcu otobüsü
  3. otomobil
  4. kaza
  5. kadıköy
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kadıköy’de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
    1. Kadıköy’de zincirleme trafik kazası: 6..
    2. Sokak ortasında pompalı dehşeti! 1 ölü
    3. Harçlığını az bulan evlat babasının..
    4. Sanatçılara Afrin çağrısı: Meydana inin
    5. Terör örgütüne büyük şok
    6. Cehennemlik 6 sınıf kadın ve suçları
    7. Çekya'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerini..
    8. ABD, Yemen'de İHA ile sivil katliamı..
    9. Orgeneral Akar Suriye sınırında
    10. İran'da silahlı çatışma: Ölüler var
    11. Erzurum'daki buz tırmanış festivali..
    12. MEB'den müdürlere yazılı ve sözlü sınav
    13. ABD'den tarihi itiraflar
    14. Görenler şaştı kaldı, şehir merkezine..
    15. Brezilya'da eğlence kulübüne silahlı..
    16. Karakola EYP'li saldırı
    17. TBMM Başkanı Kahraman: 'Bu..
    18. 854 liralık elektrik faturası 8 liraya..
    19. Rusya'dan flaş PYD açıklaması
    20. Aytemiz Alanyaspor: 3- Bursaspor:1
    İran'dan Afrin açıklaması: Türkiye ABD'nin...
    İran'dan Afrin açıklaması: Türkiye ABD'nin...
    MİT sahaya indi! Av başladı
    MİT sahaya indi! Av başladı
    Çocuğu hakkında yakalama kararı verilen Haşim Kılıç'tan ilk açıklama
    Çocuğu hakkında yakalama kararı verilen Haşim Kılıç'tan ilk açıklama
    Peşmerge Türk askerinin karşısına çıkacak mı ?
    Peşmerge Türk askerinin karşısına çıkacak mı ?
    12 bin kişilik ordu! Suriyeli aşiretlerden flaş çağrı...
    12 bin kişilik ordu! Suriyeli aşiretlerden flaş çağrı...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    900 yıl yetecek! İlk kazma vuruluyor
    900 yıl yetecek! İlk kazma vuruluyor
    Rezalet! ABD, DEAŞ'ı vurayım derken...
    Rezalet! ABD, DEAŞ'ı vurayım derken...