Kadıköy'de tur zamanı!

Deplasmandaki ilk maçı 2-1 kazanarak büyük bir avantaj elde eden sarı-lacivertliler, Kadıköy'de sürprize izin vermeyerek UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselmeyi hedefliyor.

Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Robert Madley yönetecek. Mücadele Smartspor'dan naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Souza, Ozan, Dirar, Valbuena, Alper, Ahmethan

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

STURM GRAZ: Siebenhandl, Lykogiannis, Potzmann, Koch, Maresic, Lovric, Zulj, Huspek , Hierlander, Alar, Röcher

TEKNİK DİREKTÖR: Franco Foda

Sarı-lacivertliler, bu maçta rakibine 1-0 yenilse bile tur atlayacak. Sturm Graz'a tur için 2 fark ya da 3 ve üzeri gol atarak tek farklı galibiyet gerekecek. Karşılaşma 2-1 Sturm Graz'ın üstünlüğüyle sona ererse maç uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da gol sesi çıkmazsa turu geçecek takımı seri penaltı atışları belirleyecek.

Van Persie belirsiz, Mehmet Ekici yok

Fenerbahçe'de dizinde problem olan Van Persie'nin oynaması beklenmezken, arka adalesinde sakatlığı bulunan Mehmet Ekici forma giyemeyecek.

İsviçre'de hazırlık kampında sol dizinden sakatlanan Van Persie, ilk Sturm Graz maçında forma giyememişti. Son antrenmandan sonra durumu netleşecek Van Persie'nin rövanşta da forma giymesi zor görünüyor.

Sarı-lacivertli takımda Mehmet Ekici, Sturm Graz maçında oynayamayacak. Antrenmanda sol arka adalesinden sakatlanan ve 2. derece yırtık tespit edilen Mehmet, bu maçta takımını yalnız bırakacak. Mehmet, ilk maçta yedek kulübesinde oturmuş ancak forma şansı bulamamıştı.