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Kadıköy'de otomobil bariyerlere çarptı: 2 kişi yaralı

İstanbul Kadıköy'de sürücüsünün hakimiyetinden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu oluşan kazada araçtaki iki kişi yaralandı.

16 Şubat 2018 Cuma 08:39
Kadıköy'de otomobil bariyerlere çarptı: 2 kişi yaralı

Kaza, saat 00.00 sıralarında D-100 Karayolu İstanbul Medeniyet Üniversitesi mevki yan yolda meydana geldi.  İddiaya göre Kadiköy istikametinden Ankara  istikametinde ilerleyen 41 YS 247 plakalı otomobil, sürücüsü Atakan Oğuz direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. 

SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüsünün otomobil içerisinde sıkıştığını görerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine itfaiye ekipleri olay yerine gelerek otomobil içerisinde sıkışan sürücü Oğuz'u yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. 

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Yaralı olarak otomobil içerisinden çıkarılan Atakan Oğuz ve kaza esnasında otomobilde bulunan hafif sıyrıklarla kurtulan Yonca Tut ilk müdahalenin ardından S.B. İstanbul Medeniyet Üniversitesi GöztepeEğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilin hurdaya döndüğü görülürken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Haber Tarihi: 16 Şubat 2018 Cuma 08:39
  1. İstanbul

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