Kadıköy'de nefes kesen maç

Süper Lig'de haftanın maçından beraberlik çıktı. Fenerbahçe ile Trabzonspor, Kadıköy'de 2-2 berabere kalarak ikişer puan kaybetti.

Mücadeleye hızlı başlayan konuk takım oldu. 5. dakikada Pereira'nın sağ taraftan kullandığı uzun taç atışında savunmada Skrtel'in kafayla uzaklaştırdığı topu, Kucka ceza sahasına doldurdu. Savunmanın arkasına sarkan Burak Yılmaz, yerden seken topa ayak koydu takımını öne geçirdi. Bordo mavili formayla 61. golüne imza atan Burak, bu sezonki 3. golünü de bulmuş oldu.

30. dakikada Fenerbahçe beraberlik golüne yaklaştı. Trabzonspor'un savunmada yaptığı pas hatası sonrasında topu kapan Isla, Valbuena'ya pasını verdi. Ceza sahasında kaleci Onur Recep Kıvrak ile karşı karşıya kalan Valbuena, sağ çaprazdan yerden sert vurdu. Ayaklarıyla topu önleyen Onur, gole izin vermedi.

Fenerbahçe, ilk yarı biterken golü buldu. Sol kanatta topla buluşan Alper Potuk, iki rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi, sol çaprazdan yerden sert vurdu ve skora dengeyi getirdi. Sezona çok iyi başlayan Alper 2. kez gol sevinci yaşadı.

İkinci yarıya Fenerbahçe, yeni transfer Giuliano'yla başladı. Fenerbahçe gol için bastırırken konuk takım bir kez daha öne geçti. 57. dakikada Yusuf'un pasında Olcay ceza sahası dışından sert vurdu ve skoru 2-1'e getirdi.

84. dakikada Fenerbahçe bir penaltı kazandı. Hakem Ali Palabıyık, Aatıf'ın ortasında Kucka'nın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Valbuena, Onur'un müdahalesine rağmen golü buldu ve skora yine dengeyi getirdi.

karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadele 2-2 sona erdi. Böylece sahasında ezeli rakibi karşısındaki yenilmezliğini 21 yıla çıkaran Fenerbahçe haftayı 2 puanla kapattı. Trabzonspor ise haftayı 4 puanla tamamladı.