Kadıköy'de kazanan yok

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında bu akşam Gençlerbirliği'ni konuk etti. Maç 2-2 berabere bitti.

GENÇLERBİRLİĞİ-2 GENÇLERBİRLİĞİ-2

90' Bu arada karşılaşmanın sonuna en az 4 dakika ilave edildi.

90' HOPF ÇIKARDI! Valbuena serbest vuruştan kaleyi denedi. Direk dibinde Hopf topu çıkardı.

89' Gençlerbirliği ceza alanının hemen dışında, yayın gerisinde Alper'le birlikte hava topuna yükselen Claro elini kullanınca hakem serbest vuruş kararı verdi ve Claro'ya sarı kartını gösterdi.

88' Valbuena'nın Gençlerbirliği yarı alanının ilk metrelerinden ceza alanına doldurduğu topu arka direkteki Neustadter kafayla içeriye çevirdi ancak Hopf çıktı ve topu kontrol etti.

86' Gençlerbirliği atağında Milinkovic savunma arkasında topla buluştu ancak Erdem Bayık'ın kalkan ofsayt bayrağı vardı.

85' Valbuena'nın sol kanattan yaptığı ortada gerilerden gelen Aatıf penaltı noktası üzerinde hareketlendi ancak ondan önce topa vumak isteyen Fernandao'nun dokunuşunda top yandan auta çıktı.

85' Maçta son anlara girilirken heyecan iyice arttı. Fenerbahçe galibiyet golünü arıyor.

69'GoalGOL! Sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Ahmet Oğuz'un içeri doldurduğu topa Mehmet Topal ters bir dokunuş yaptı. Arka direğe açılan topu Milinkovic tamamladı: 2-2

68' Fenerbahçeli taraftarlar, tribünlerde telefonlarının ışıklarıyla görsel bir şölen sunuyor.

67' Fenerbahçe'de Oğuz Kağan sarı kart gördü.

65' BİR KAFA! Valbuena'nın kullandığı serbest vuruşta Fernandao kafayı vurdu, top yandan auta çıktı.

61 Dirar GOLLL

54' Köşe vuruşunda savunmanın sektirdiği topa Khalili gelişine vurdu ancak top oldukça farklı şekilde üstten auta gitti.

53' Sağ kanattan ceza alanına sokulmak isteyen Sessegnon'u Hasan Ali durdurdu. Gençlerbirliği köşe vuruşu kazandı.

52' Fenerbahçe ikinci yarıya golün de etkisiyle oldukça istekli başladı.

50' Sarı Kart Roberto Soldado Rillo

47' Alper Potuk bu sezon ligdeki üçüncü golünü kaydetti.

45' Bu arada ilk yarının sonuna en az 3 dakika ilave edildi.

45' Kendi Kalesine Nabil Dirar

44' Sol kanattan ilerlemek isteyen Valbuena'yı sert bir faulle durduran Palitsevich sarı kart gördü.

42' Maçın başından bu yana oldukça etkili bir performans sergileyen Oğuz Kağan'a hatalı pası sonrası tribünler alkışlarla destek verdi.

36' Tempo bu anlarda bir hayli yükseldi. Özellikle Fenerbahçe devre arasına önde girebilmek için tüm hatlarıyla gol arıyor.

35' Fenerbahçe bu anlarda rakip kalede büyük bir baskı kurdu. Bu baskı taraftarın da alkışını aldı.

34' İyi paslaşmalarla gelen Fenerbahçe'de Isla sağ çaprazdan dar açıdan sert vurdu, kaleci Hopf topu ayaklarıyla çıkardı.

32' Fenebahçe tribünlerinden Hakem Mete Kalkavan'a yoğun tepkiler var.

30' Ceza alanı ön çizgisinde topu alan Sessegnon, önünü boşaltıp sol ayağıyla sert vurdu ancak çerçeveyi bulamadı.

29' Mücadelenin üçte birlik dilimi geride kalıyor. Ülker Stadyumu'nda henüz gol sesi yok.

28' Sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Dirar ortaladı, arka direkte Soldado topu kontrol etmek istedi ancak hakem, yardımcısı Erdem Bayık'ın uyarısıyla topun oyun alanını terk ettiğini belirtti.

28'SubstitutionOyuncu Değişikliği Kamal Issah Diallo Guidileye

16' Sarı Kart Kamal Issah

14' Fenerbahçe'nin rakip yarı alanın ortalarından kullandığı serbest vuruşta Soldado topa yükseldi ancak Erdem Bayık'ın bayrağı havadaydı. Ofsayt...

12' Fenerbahçe savunmasının uyuduğu bir anda sol kanatta bomboş kalan Ahmet İlhan, ceza alanına doğru hareketlenen Jailton'u görmek istedi. Kalesini terk eden Volkan topun kontrolünü sağladı.

11' Ahmet İlhan sedyeyle oyun alanı dışına alındı, oyun kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe baskısı sürüyor.

10' Gençlerbirliği'nde Ahmet İlhan topsuz alanda kendisini yere bıraktı. Tedavisi için oyun duraklıyor.

9' Nabil Dirar sağ kanattan ortasını yaptı, savunma ceza alanı içinde topu kornere yolladı.

8' Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda arka direğe açılan topa Mehmet Topal dönerek vuruşunu yaptı ancak çerçeveyi tutturamadı. Yandan aut...

7' MÜTHİŞ POZİSYON! Hasan Ali'nin uzak mesafeden sert şutunda Hopf'un güçlükle çeldiği topu Soldado tamamlamak istedi, onun dokunuşunda top bu kez direkten geri geldi.

6' Fenerbahçe kontrolü tamamen eline aldı. Gençlerbirliği rakibini geride karşılıyor.

5' Sol kanatta topla buluşan Jailton, son çizgiye inerken dar açıdan kaleyi denedi. Onun sert şutunda top üstten dışarı gitti.

4' Fenerbahçe'nin sağ kanattan paslaşarak kullandığı köşe vuruşu sonrası Hasan Ali topu içeri doldurmak istedi ancak top doğrudan auta çıktı.

3' Ahmet İlhan'ın araya bıraktığı topa Khalili hareketlendi ancak Josef kendi ceza alanı içinde oldukça soğukkanlı hareketlerle tehlikeyi uzaklaştırdı.

2' Fenerbahçe şimdi savunmada yaptığı hazırlık paslarıyla topu rakip yarı sahaya taşımak istiyor.

1' İlk dakika itibariyle iki takım da birbirini tartıyor.

MÖ İlk düdük çaldı ve maç başladı!

MÖ Mücadeleyi Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Erdem Bayık üçlüsü yönetecek. Mustafa Öğretmenoğlu ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.

MÖ İki takım Süper Lig'deki 90. randevularına hazırlanıyor. Bundan önceki 89 maçta Fenerbahçe 45 galibiyet alırken, Gençlerbirliği 15 maç kazandı (29B).

MÖ Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı ligde oynadığı son 34 maçın sadece üçünü kaybetti (25G 6B) ve son beş maçı kazandı.

MÖ Fenerbahçe, Kadıköy'de Gençlerbirliği'ni 14 maçtır yeniyor. Ankara ekibi, bu deplasmanda en son Nisan 2003'te puan alabildi (3-3) ve en son Mayıs 2000'de buradan galibiyetle döndü (1-3). Gençlerbirliği'nin Fenerbahçe deplasmanındaki son galibiyetinde gol atan isimlerden biri, şu an takımın teknik direktörü olan Ümit Özat'tı.



STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Mete Kalkavan

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN SPORTS 1