Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu
Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.20 Ağustos 2017 Pazar 20:51
Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaşıyor.
FENERBAHÇE - TRABZONSPOR
STAT: Ülker Stadyumu
SAAT: 21:45
HAKEM: Ali Palabıyık
YAYIN: beIN SPORTS 1
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, İsmail, Mehmet Topal, Josef, Alper, Dirar, Valbuena, Van Persie
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman
TRABZONSPOR: Onur, Joao Pereira, Mas, Durica, Uğur, Okay, Kucka, Bero, Olcay, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal