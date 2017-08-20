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Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

20 Ağustos 2017 Pazar 20:51
Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaşıyor.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR

STAT: Ülker Stadyumu
SAAT: 21:45
HAKEM: Ali Palabıyık
YAYIN: beIN SPORTS 1

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, İsmail, Mehmet Topal, Josef, Alper, Dirar, Valbuena, Van Persie
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

TRABZONSPOR: Onur, Joao Pereira, Mas, Durica, Uğur, Okay, Kucka, Bero, Olcay, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 20:51
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