Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kadıköy'de ağaç devrildi: 3 yaralı

Kadıköy'de devrilen bir çınar ağacı, bir kafeteryanın ön kısmında oturan 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 09:58
Kadıköy'de ağaç devrildi: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Kadıköy'de Mühürdar Caddesi'ndeki çınar ağacı, henüz belirlenemeyen bir nedenle burada faaliyet gösteren kafeteryanın ön kısmına devrildi. 

Bu sırada kafeteryanın dışarısında kurulan masalarda oturan Merve Evem Altın, Esin Karakoç ve Abdullah Bayazıt, devrilen ağacın gövdesinin altında kalarak yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, ağacın dallarını keserek, sıkışan vatandaşları bulunduğu yerden çıkardı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 09:58
  1. Ab
  2. Kadıköy
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör DAEŞ'e büyük şok!
    1. Terör DAEŞ'e büyük şok!
    2. Bağırsak (kolon) kanserinin..
    3. Sıcaktan bunalan sokak hayvanları..
    4. Sakarya’da patpat kazası: 6 yaralı
    5. Zap Suyunda rafting heyecanı
    6. İstanbul için kritik uyarı! Saat..
    7. O içeceğe 18 yaş sınırı geldi!..
    8. İkinci kattan önce minibüsün üzerine..
    9. Devlet el koydu! Artık çiple takip..
    10. İstanbul'da hissedilen sıcaklık 45..
    11. Freni patlayan midibüs ışıkta bekleyen..
    12. Mamak Belediyesi kuduz hastalığına..
    13. Hakim cezayı kesti ve dayanamayıp...
    14. Nazilli Devlet Hastanesi'nde yangın
    15. Almanya'dan 15 Temmuz açıklaması
    16. Bonzai tehlikesi artıyor
    17. Gecekondunun kömürlüğünde çıkan..
    18. Bu camiyi gören şaşkına dönüyor! Ne..
    19. Bagajdaki dinlenme bölümünden yola..
    20. Oynarken ellerine silah geçti sonu..
    Rus askerleri o bölgeden çekiliyor!
    Rus askerleri o bölgeden çekiliyor!
    Kılıçdaroğlu yürüyüşte FETÖ'cüler var mı sorusuna bakın ne cevap verdi ?
    Kılıçdaroğlu yürüyüşte FETÖ'cüler var mı sorusuna bakın ne cevap verdi ?
    Görenler şok geçirdi! Mahalleli ayağa kalktı
    Görenler şok geçirdi! Mahalleli ayağa kalktı
    Bu yolu 1 saat 11 dakikadan önce geçen yandı
    Bu yolu 1 saat 11 dakikadan önce geçen yandı