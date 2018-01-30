Kadıköy saldırganının 9 aydır kayıp olduğu ortaya çıktı

Teyzesinin Müge Anlı'nın programı aracılığıyla aradığı Anıl Gürbulak'ın iddiaya göre psikolojik sorunları var. Programa katılan teyze Cahide Karga 28 yaşındaki Anıl Gürbulak'ın 9 ay önce evden kaçtığını, polislerin Anıl'ı bulmasına rağmen "Kendi isteğimle kaçıyorum" dediği için bir şey yapamdıklarını söyledi.

"BABASININ ANNESİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNDEN HABERSİZDİ"

Karga, "Anıl'ın babası annesini öldürmüş sonra polise teslim olmuştu. İfadesinde kıskançlık yüzünden cinayeti işlediğini söyledi. Anıl, babasının annesini öldürdüğünden habersizdi" ifadelerini kullandı.

Anıl'ı arkadaşları ve komşularının haberlerde görüp kendisine söylediklerini anlatan teyze, Müge Anlı aracılığıyla yeğeninin yaraladığı genç kızdan gözyaşlarıyla şikâyetini geri almasını istedi. Karşı tarafın haklı olduğunu fakat yeğeninin annesinin öldürüldüğünü bile kavrayamayacak psikolojide olduğunu söyleyerek özür diledi.