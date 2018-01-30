Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kadıköy saldırganının 9 aydır kayıp olduğu ortaya çıktı

Kadıköy'de 17 yaşındaki genç kıza yolda yürürken yumruklu saldırısıda bulunan ve adliyeye sevk edilen Anıl Gürbulak geçtiğimiz günlerde tutuklandı. Genç kıza yumruk atan kişinin 9 aydır kayıp olduğu ve ailesi tarafından arandığı ortaya çıktı.

30 Ocak 2018 Salı 17:01
Kadıköy saldırganının 9 aydır kayıp olduğu ortaya çıktı

Teyzesinin Müge Anlı'nın programı aracılığıyla aradığı Anıl Gürbulak'ın iddiaya göre psikolojik sorunları var. Programa katılan teyze Cahide Karga 28 yaşındaki Anıl Gürbulak'ın 9 ay önce evden kaçtığını, polislerin Anıl'ı bulmasına rağmen "Kendi isteğimle kaçıyorum" dediği için bir şey yapamdıklarını söyledi.

"BABASININ ANNESİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNDEN HABERSİZDİ"

Karga, "Anıl'ın babası annesini öldürmüş sonra polise teslim olmuştu. İfadesinde kıskançlık yüzünden cinayeti işlediğini söyledi. Anıl, babasının annesini öldürdüğünden habersizdi" ifadelerini kullandı.

Anıl'ı arkadaşları ve komşularının haberlerde görüp kendisine söylediklerini anlatan teyze, Müge Anlı aracılığıyla yeğeninin yaraladığı genç kızdan gözyaşlarıyla şikâyetini geri almasını istedi. Karşı tarafın haklı olduğunu fakat yeğeninin annesinin öldürüldüğünü bile kavrayamayacak psikolojide olduğunu söyleyerek özür diledi.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 17:01
  1. kadıköy
  2. saldırgan
  3. genç kız
  4. yumruklu saldırı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    O bürolarda büyük skandal yaşandı
    1. O bürolarda büyük skandal yaşandı
    2. Şanlıurfa sınırında hareketli anlar...
    3. Aydın’da 8 bin litre sahte içki ele..
    4. Robinho'dan sonra Sivas'tan bir bomba..
    5. FETÖ elebaşının yeni fotoğrafları..
    6. İtalya basını Galatasaray'ın sol..
    7. Batman’da tren kazası: 1 kişi yaralı
    8. İHA'ların görüntü almasını engellemek..
    9. Üsküdar'dan Afrin'deki Mehmetçiklere..
    10. "Kendimizi kandırmayalım YPG-PKK’dır!"
    11. İstanbul Barosu Eski Başkanı Kolcuoğlu..
    12. Eto’o, Atiker Konyaspor'da
    13. Karaman merkezli üç ilde terör örgütü..
    14. Trabzonspor ve Beşiktaş'a kötü haber!
    15. Riyad’da gökdelende yangın
    16. Teröristbaşı Gülen'e manidar hediye!
    17. 6 dalda ödül verilecek
    18. ABD o isme yakın kişileri bir bir..
    19. Mektup yazdı: Bazı işlerden el çekmen..
    20. Herkes ''erkek'' olsun dedi... Nüfus..
    Afrin'de sıkışan teröristlere 'destek' geldi!
    Afrin'de sıkışan teröristlere 'destek' geldi!
    PYD Afrin'i Esed'e mi teslim ediyor? Cevap verdiler
    PYD Afrin'i Esed'e mi teslim ediyor? Cevap verdiler
    Ahıra girer girmez korkunç manzarayla karşılaştı
    Ahıra girer girmez korkunç manzarayla karşılaştı
    Emekli Korgeneralden Zeytin Dalı harekatı çıkışı!
    Emekli Korgeneralden Zeytin Dalı harekatı çıkışı!
    İran'dan Afrin'e gelmişlerdi! TSK çarptı
    İran'dan Afrin'e gelmişlerdi! TSK çarptı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    'ABD askeri, Menbiç'ten çekilmeyecek'
    'ABD askeri, Menbiç'ten çekilmeyecek'
    Çekilin, yoksa vururuz!
    Çekilin, yoksa vururuz!