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Kadıköy saldırganı için istenen ceza belirlendi

Kadıköy'de, hiç tanımadığı 17 yaşındaki Bersun G.K.’ye yumruk atan Anıl Koray Gürbulak için 6 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

02 Şubat 2018 Cuma 17:44
Kadıköy saldırganı için istenen ceza belirlendi

Kadıköy saldırganı için istenen ceza belli olduKadıköy'de, hiç tanımadığı 17 yaşındaki Bersun G.K.’ye kaldırımda yürürken yumruklu saldırıda bulunduktan sonra serbest bırakılan ve tepkiler üzerine yeniden gözaltına alındıktan sonra çıkartıldığı adliyede tutuklanan Anıl Koray Gürbulak (28) hakkında, ‘kasten yaralama’ suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. 

OLAY

Kadıköy Caferağa Mahallesi’nde lise öğrencisi 17 yaşındaki B.G.K . kaldırımda yürürken karşıdan gelen bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Şok geçiren genç kız, saldırganın arkasından "Ne yapıyorsun" diye bağırdı. Saldırgan ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Yaralanan genç kızın yardımına çevredekiler koştu. B.G.K., babası ile birlikte Kadıköy İskele Polis Merkezi Amirliği’ne giderek şikayette bulundu. Polis, güvenlik kamerasından tespit ettiği saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet'teki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen saldırgan Anıl Koray Gürbulak adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı. Sokakta yaşadığını belirten saldırganın, genç kızı tanımadığını olayı da hatırlamadığını söylediği kaydedildi. Serbest bırakılan zanlı daha sonra yeniden gözaltına alındı. Gürbulak, daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 17:44
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