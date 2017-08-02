Kadıköy iskelesinde hareketli anlar!

Kadıköy İskelede bir kadın denize düştü. Suda çırpınmaya başlayan kadını fark eden vatandaşlar yardıma koştu. Vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan kadın olay yerine çağrılan ambulansla tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kadının denize nasıl düştüğü henüz bilinmezken polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.