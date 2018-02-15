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Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü gözaltına alındı

Cumhuriyet savcısının talimatıyla geçtiğimiz günlerde görevden alınan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheliler sorguya alındı.

15 Şubat 2018 Perşembe 12:41
Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü gözaltına alındı

İstanbul'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 1'i emniyet müdürü 11 polisin de aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğlu bir süre önce merkeze alınmıştı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda gözaltına alınan zanlıların, Hakan Ato isimli fuhuş baronuyla irtibatlı oldukları öğrenildi

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 12:41
  1. kadıköy ilçe emniyet müdürü
  2. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğlu

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