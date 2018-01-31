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Kaderin böylesi... Kaçtığı bomba 6 yıl sonra onu buldu

Nadir El Farisi, Suriye'de yaşanan iç savaştan kaçarak geldiği Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, yine kendi ülkesinin topraklarından PKK/PYD'li teröristlerce atılan roketle hayatını kaybetti.

31 Ocak 2018 Çarşamba 10:43
Kaderin böylesi... Kaçtığı bomba 6 yıl sonra onu buldu

2012 yılında Hama kentine yağan bombalardan kaçarak eşi ve 6 çocuğu ile birlikte Hatay'ın Kumlu ilçesine gelen Nadir El Faris, yıllar önce kaçtığı bombaların hedefi oldu. El Faris, Zeytin Dalı Harekatı'nın ikinci günü olan 21 Ocak'ta erzak almak için Reyhanlı ilçesine gitti. El Faris alışveriş yaparken, Suriye topraklarından PKK/PYD'li teröristlerce yapılan roketli saldırıda hayatını kaybetti.

Babası öldükten sonra evlerini Türk bayrakları ile donatan Faris'in oğlu Hüseyin El Faris, şunları kaydetti:

"2012 yılında biz Esad'ın bombalarından kaçtık ve buraya geldik. Orada çok yoğun bombardıman vardı. Bombalar durmayınca sadece üzerimizdeki kıyafetleri alıp, arabamıza binip kaçtık. Ama Allah'ın kaderi. Oradaki bombalardan kaçtık, ama burada buldu bizi. Babam Reyhanlı'ya ihtiyaçlarımızı almaya gitmişti. Yolda yürürken roket düştü. Babam orada öldü. Ne kadar buraya kaçsak da bombalar peşimizi bırakmadı. Babamızı, ailemizin büyüğünü katletti. Savaş, Suriye'de kardeşimi ve burada babamı ellerimizden aldı. Gönül ister ki; bu savaş bitsin. Ne Suriyeli ölsün, ne Türk ölsün. Barışçıl bir şekilde yaşamak istiyoruz. Türkiye'den Allah razı olsun. Bize kucak açtı. Sanki evimizde gibi yaşıyoruz. Savaş biterse evimize dönmek istiyoruz."

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 10:43
  1. suriyeli mülteciler
  2. bomba
  3. Reyhanlı roket
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