Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

‘Kademeli olarak hedefe gitmeliyiz… O başkent bizimdir’

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerilerin tarihi toprağı olan Erivan'a dönüşün siyasi ve stratejik bir hedef olduğunu belirtti.

10 Şubat 2018 Cumartesi 04:28
‘Kademeli olarak hedefe gitmeliyiz… O başkent bizimdir’

Azerbaycan'da 11 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday gösterilen Aliyev, genel başkanı olduğu Yeni Azerbaycan Partisi'nin (YAP) kongresinde yaptığı konuşmada, Revan (Erivan) Hanlığı'nın, Zengezur ve Sevan (Gökçe) bölgelerinin Azerbaycan Türklerinin ‘tarihi toprağı' olduğunu ve bunu hem ülkedeki genç neslin, hem de uluslararası toplumun bilmesi gerektiğini kaydetti.

"O TARİHİ TOPRAKLARA DÖNMELİYİZ, BU HEDEFE KADEMELİ OLARAK YAKLAŞMALIYIZ"

Aliyev, "Biz, Azerbaycanlılar o tarihi topraklara geri dönmeliyiz. Bu bizim siyasi ve stratejik hedefimiz ve bu hedefe kademeli olarak yaklaşmalıyız" ifadelerini kullandı.

"DAĞLIK KARABAĞ KONUSU BMGK KARARLARI ÇERÇEVESİNDE ÇÖZÜLMELİ"

Uluslararası toplumun Azerbaycan'ı Dağlık Karabağ konusunda desteklediğine dikkat çeken Aliyev, Karabağ sorununun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararları çerçevesinde çözülmesi gerektiğini ifade etti.

ERMENİSTAN'DAN TEPKİ GELDİ

Öte yandan Ermeni yönetimi, Aliyev'in bu açıklamalarının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Dağlık Karabağ hukuken Azerbaycan sınırları içinde yer alıyor. Bölgenin kontrolüyse fiili olarak Ermeni ayrılıkçılarda bulunuyor.

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 04:28
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD konsolosluk görevlisine elektronik kelepçe
    1. ABD konsolosluk görevlisine elektronik..
    2. ‘Kademeli olarak hedefe gitmeliyiz… O..
    3. Abdülhamid Han devletin ömrüne ömür..
    4. PYD’NİN çimentosu Türkiye’den mi?
    5. Ahlaksız diziler aileyi yok ediyor
    6. Teröristlere göz açtırılmıyor… TSK..
    7. PYD için Ankara’da geniş çaplı..
    8. TEM'de trafiği kilitleyen kaza
    9. Suç makinesini bakın nasıl yakalandı!
    10. Dünyanın hangi ordusu gittiği yerde..
    11. Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir..
    12. Silah arkadaşlarına anlamlı destek
    13. Tapu işlemlerinde yeni düzenleme…..
    14. Ellerinde küreklerle mezarlıkta..
    15. Önce karşı çıktı! Tepkiler gelince… O..
    16. Elazığ'da katliam gibi kaza: 2 ölü, 2..
    17. Tek tek kontrol edildi… Milyonluk ceza..
    18. Peşmergeler şimdi yandı... Toplu..
    19. Yeni Malatyaspor- Kasımpaşa maçı..
    20. PKK'nın Afrin’deki ATGM Saldırıları
    ÖSO komutanından flaş YPG açıklaması!
    ÖSO komutanından flaş YPG açıklaması!
    Su aramak için kuyu kazmışlardı, doğalgaz fışkırdı
    Su aramak için kuyu kazmışlardı, doğalgaz fışkırdı
    Alman lastik markasından skandal: Türkiye'yi haritadan sildiler!
    Alman lastik markasından skandal: Türkiye'yi haritadan sildiler!
    ABD vurdu, ortalık karışacak! Rus askerleri de öldü
    ABD vurdu, ortalık karışacak! Rus askerleri de öldü
    Mısır ordusu açıkladı: Harekat başladı!
    Mısır ordusu açıkladı: Harekat başladı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 10.02.2018
    O ilanları verenler yandı!
    O ilanları verenler yandı!
    Flaş düzenleme! 18 yaş sınırı kalkıyor
    Flaş düzenleme! 18 yaş sınırı kalkıyor