KADEM'den 'Müftülerin nikah kıyması' açıklaması

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), il ve ilçe müftülüklerine evlendirme yetkisinin tanınmasının, özellikle dini nikahı yeterli gören vatandaşların medeni nikah akdini gerçekleştirmelerine olumlu etkisi olacağı beklentisi ile de yerinde bir uygulama olarak gördüklerini belirterek, hal böyle iken, yasa tasarısının Anayasa'da teminat altına alınan laiklik ilkesini ihlal ettiği iddiasının da geçersiz ve yanlış olduğunu belirtti.