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Kaddafi'nin hançerine paha biçilemedi

Libya'nın linç edilerek öldürülen devrik lideri Muammer Kaddafi'nin sarayından yağmalanan ve İstanbul Emniyeti tarafından ele geçirilen 'Mamut' dişinden hançere iki kurum ve iki bilirkişi tarafından değer biçilemedi.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 10:18
Kaddafi'nin hançerine paha biçilemedi

Antika olan ve Mardinli bir işadamı tarafından Suudi bir işadamına 30 milyon liraya satılmak üzereyken operasyonla ele geçirilen hançere paha biçilemediği için polislere bilgi veren ihbarcı da değerinin yüzde 7.5 oranındaki ödül payını alamadı. Mardinli işadamı A.A. polisteki ifadesinde "Kaddafi'nin hançerini Libya'daki muhalif gruplardan 13 milyon liraya satın aldım" dedi.

İstanbul Kuyumcular Odası, hançerin orijinal olup olmadığının tespiti için çalıştı. Türk Gemoloji Laboratuvarı'ndaki bilirkişi incelemesinde hançerin 'Mamut' dişinden yapıldığı ortaya çıktı. Ancak antika değeri nedeniyle hançere paha biçilemeyeceği sonucuna varıldı. Orman Bölge Müdürlüğü ve Gümrük Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede de hançere yine maddi bir değer biçilemedi. İkinci bilirkişi raporundan da sonuç çıkmayınca hançerin değerinin belirlenmesinin ardından müzayedede açık artırım ile satılmasına ve gelirinin hazineye aktarılmasına karar verildi. Ancak ihbarcı yüzde 7.5 oranındaki payını alma hakkını kaybetti.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 10:18
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  2. hançer
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  4. Libya
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