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Kaddafi'nin hançerine paha biçilemedi

Bilirkişiler İstanbul’da 10 milyon dolara satılmak üzereyken ele geçirilen, Libya’nın öldürülen lideri Kaddafi’nin hançerine paha biçemedi.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 06:26
Kaddafi'nin hançerine paha biçilemedi

İstanbul’da 10 milyon dolara satılmak üzereyken ele geçirilen, Libya’nın öldürülen devlet başkanı Muammer Kaddafi’nin hançerine İstanbul Kuyumcular Odası’na bağlı Gemoloji Laboratuvarı’nın ardından orman ve gümrük müdürlüklerinde oluşturulan bilirkişiler de paha biçilemez raporu verdi.

İHBAR BEDELİNİ ALAMADI

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre hançere değer biçilemeyince ihbarcı da yüzde 7.5’luk ihbar bedelini alamadı.

Kaddafi’nin sarayından yağmalanan hançeri işadamı A.A. Libya’dan 4 milyon 600 bin dolara satın aldı. Hançer 10 milyon dolara Suudi Arabistanlı bir işadamına satmak üzereyken de ihbar üzerine 2016 yılı Haziran ayında ele geçirildi.

YAPIMINDA MAMUT DİŞİ KULLANILDI

İnceleme ve analizler sonucunda hazırlanan bilirkişi raporunda, değerli maden, taşlar ve işçiliği ile hançerin piyasa değerinin 200 bin doların üzerinde olduğu belirtildi. Ancak yapımında kullanılan mamut dişi ve antika değeri de eklendiğinde hançere paha biçilemeyeceği belirtildi.

Rus kadın ressam H. Kulovikova’nın Moskova’da tasarladığı hançerde nesli tükenen mamutlara ait dişlerin maddi değeri ölçülemediği için hançerin antika kategorisinde yer aldığı belirtildi.

4 KİLO

Türkiye Gemoloji Laboratuvarı’na göre hançerin teknik bilgileri:

- Ağırlık 4050.12 gram (781.55 gramı mamut dişi)

- Toplamda 411.70 gram gelen 18 adet gram altın

- 14.84 karatlık 734 pırlanta- 41.68 gram gümüş

- 11.73 karatlık 67 adet safir

- 14.40 karatlık 47 adet ametist

- Alt tablasında 2701.73 gramlık nefrit taşı.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 06:26
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