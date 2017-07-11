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Kaddafi, devrilmeden önce İsrail'den koruma talep etmiş

Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin İsrail'in olaylara müdahil olması ve kendisini korumaya almasını istediği iddia edildi.

11 Temmuz 2017 Salı 15:42
Kaddafi, devrilmeden önce İsrail'den koruma talep etmiş

Devrik Libya lideri Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında kendisini hedef alan eylemlerin başlamasının ardından İsrail'in olaylara müdahil olması ve kendisini korumaya almasını istediği iddia edildi.

Timeturk'un haberine göre, Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin 2011 yılındaki Arap Baharı dalgasıyla devrilmeden önce son bir umut olarak İsrail ile irtibat kurmaya çalıştığı iddia edildi.

Libya Yahudileri Birliği Başkanı Rafael Luzon, 2011'deki olayların yaşandığı sırada Kaddafi'nin kendisini arayarak Libya'daki Yahudilerin hukukunun korunması ve İsrail ile barış karşılığında İsrail'in müdahil olmasını istediğini iddia etti.

Luzon, “Kaddafi beni 2011'deki olaylar sırasında iki kez arayarak bizden İsrail ile barış ve Yahudilerin hukukunun korunması karşılığında müdahil olmamızı ve konumunu kurtarmamızı istedi. Talebini reddettim. Çünkü hukuk, pazarlık konusu olacak bir mal değildir. (İsrail ile) Barış da anlaşmayla değil inanç ile olur.” dedi.
 

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 15:42
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