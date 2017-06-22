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Kaçmayıp gardiyanı kurtaran mahkumlar ödüllendirildi

ABD'de cezaevi dışında çalıştırıldıkları sırada kalp krizi geçiren gardiyanın hayatını kurtaran 6 mahkumun cezaları dörtte bir oranında azaltıldı.

22 Haziran 2017 Perşembe 19:27
Kaçmayıp gardiyanı kurtaran mahkumlar ödüllendirildi

ABD'nin Georgia eyaletindeki bir cezaevi dışında çalıştırıldıkları sırada kalp krizi geçiren gardiyanın hayatını kurtaran 6 mahkumun cezaları dörtte bir oranında azaltıldı.

Georgia eyaletindeki bir cezaevinde kalan mahkumların, bir mezarlıkta çevre düzenlemesi yaptıkları sırada başlarındaki gardiyanın bayılmasının ardından kaçmayarak, kalp krizi geçirdiğinden şüphelendikleri gardiyana kalp mesajı yapmaları ve cep telefonundan polisi aramaları nedeniyle cezalarının yaklaşık yüzde 25 oranında azaltıldığı bildirildi.

Polk County Şerifi Johnny Moats, olayla ilgili yaptığı açıklamada, herhangi bir zamanda bir mahkumun normal sorumluluğunun ötesine geçtiğinde cezasında kesintiye gittiklerini ya da bir personelin de benzer bir şey yaptığında izin verdiklerini belirtti.

Moats, "Herhangi bir yardım almasaydık, gardiyanın başına ne gelecekti bilmiyorum." dedi.

Mahkum Greg Williams de olayı anlatırken, "O anda mesele kimin hapiste olduğu veya kimin olmadığı değildi. Yerde yatan bir adam vardı ve ona yardım etmeliydik." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 19:27
  1. Georgia
  2. Greg Williams
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