Kaçırılıp öldürülen baba ile oğlun cenazesi, otopsi için hastaneye getirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesi Kabakaya köyü Hacı Cemil mezrasında ikamet eden Ömer Demirbaş ve oğlu Musa Demirbaş dün akşam saatlerinde bir grup tarafından evlerinden kaçırıldı. Baba ve oğlu sabah saatlerinde Hazro ilçesi Ormankaya ile Çitlibahçe köyleri arasındaki kırsalda, elleri ve gözleri bağlı şekilde ölü bulundu.

Baba ile oğlunun cenazeleri, yapılan işlemlerin ardından otopsi için hastaneye getirildi. Baba ile oğlun yakınları, hastane önünde beklerken, polis ve jandarma ekipleri de hastane etrafında geniş güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan olayın yaşandığı bölgeye sevk edilen çok sayıda güvenlik görevlisi de bölgeye giriş çıkışları kesti.

Olayın terör olayı olup olmadığı araştırılıyor.