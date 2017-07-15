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Kaçırılıp öldürülen baba ile oğlun cenazesi, otopsi için hastaneye getirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde, iddiaya göre evinden alınıp kaçırılarak öldürülen baba ile oğlunun cenazeleri, otopsi yapılmak üzere hastaneye getirildi.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:47
Kaçırılıp öldürülen baba ile oğlun cenazesi, otopsi için hastaneye getirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesi Kabakaya köyü Hacı Cemil mezrasında ikamet eden Ömer Demirbaş ve oğlu Musa Demirbaş dün akşam saatlerinde bir grup tarafından evlerinden kaçırıldı. Baba ve oğlu sabah saatlerinde Hazro ilçesi Ormankaya ile Çitlibahçe köyleri arasındaki kırsalda, elleri ve gözleri bağlı şekilde ölü bulundu.

Baba ile oğlunun cenazeleri, yapılan işlemlerin ardından otopsi için hastaneye getirildi. Baba ile oğlun yakınları, hastane önünde beklerken, polis ve jandarma ekipleri de hastane etrafında geniş güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan olayın yaşandığı bölgeye sevk edilen çok sayıda güvenlik görevlisi de bölgeye giriş çıkışları kesti.

Olayın terör olayı olup olmadığı araştırılıyor.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:47
  1. Diyarbakır
  2. Hac
  3. Lice
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