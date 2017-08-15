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Kaçırıldığını iddia eden hemşire her şeyi itiraf etti

Silah zoruyla kaçırılıp yüzü örtülen bir hastaya serum taktığını söyleyen 27 yaşındaki hemşire Yağmur Erbek, hikayedeki tutarsızlıkların ortaya çıkması nedeniyle köşeye sıkışıp gerçeği itiraf etti.

15 Ağustos 2017 Salı 08:13
Kaçırıldığını iddia eden hemşire her şeyi itiraf etti

İzmir Bergama'da İl Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne bağlı aile sağlık merkezinde görevli 27 yaşındaki hemşire Yağmur Erbek'in görev yerinden silah zoruyla kaçırıldığı iddiası, senaryo çıktı. İzmir Bergama Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan sıkı takip ve soruşturma sonrasında çaresiz kalarak köşeye sıkışan genç hemşire anlattığı kaçırılma olayının, Eyvah Eyvah 2 filmindeki gibi tamamen bir senaryo olduğunu ve yalan söylediğini itiraf etti.

Hemşire Erbek'in kaçırılma olayını, daha önce Eyvah Eyvah 2 filminde gördüğünde aklına geldiğini ve bu yalanı söylediği öğrenildi. Hemşire Erbek, kaybolduğu süre içinde ise Ayvalık'ta gezdiğini söyledi. Psikolojik rahatsızlığı olduğunu itiraf eden hemşire Erbek ifadesinin ardından suç uydurma ve yalan beyan iddiası ile sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.

Genç hemşirenin güpegündüz silahlı adamlar tarafından kaçırıldığı iddiası sonrası büyük korku ve dehşet yaşayan Yukarıbey bölgesi sakinleri, gerçeğin ortaya çıkmasının ardından rahat bir nefes aldı. Kaçırılma iddiası sonrası gerçek ortaya çıkınca şaşkınlık geçiren vatandaşlar, çok sevdikleri Yağmur hemşirenin neden böyle bir yalan söylediğini anlamadıklarını dile getirdiler.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 08:13
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