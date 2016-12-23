Kaçırılan uçaktan ilk görüntü

Libya'dan 118 yolcusuyla kaçırılan uçak Malta'ya indirildi. Kaçırılan uçaktan ilk görüntüler de geldi.
Libya'dan 118 yolcusuyla kaçırılan uçak Malta'ya indirildi. Kaçırılan uçaktan ilk görüntüler de geldi.
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