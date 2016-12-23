Kaçırılan Libya uçağında yolcular serbest bırakıldı

Afriqiyah Havayollarının Libya’da iç hat seferini gerçekleştiren ve 118 kişi taşıyan uçağı kaçırıldı. İki saldırgan, uçağı havaya uçurmakla tehdit etti.
Libya'nın Sebha kentinden sabah yerel saatle 10.10'da Trablus'a gitmek üzere havaalanan uçak yerel saatle 11.32'de Malta'nın Luqa Havaalanına iniş yaptı.
LİBYA'DA UÇAK KAÇIRILDI, İLK AÇIKLAMA
Malta Başbakanı Joseph Muscat, Twitter'da "Kaçırılma ihtimaliyle Malta’ya yönlendirilen Libya iç hat uçuşu hakkında bilgilendirildim. Güvenlik ve acil durum ekiplerimiz teyakkuzda" yazdı.
SEYFÜLİSLAM KADDAFİ'NİN BIRAKILMASINI İSTEDİLER
El Bilad gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı habere göre uçağı kaçıran 2 hava korsanı Seyfülislam Kaddafi'nin cezaevinden bırakılmasını istedi. Malta basını da korsanların Kaddafi yanlısı El Fetih el Gadida adlı örgüte mensup olduklarını duyurmuştu.
Emniyet yetkilileri, Malta'da havaalanında bekleyen uçağın etrafında çok yoğun güvenlik önlemleri aldı.
Reuters, Afriqiyah havayollarına ait A320 model uçağın etrafında özel tim askerlerinin olduğunu duyurdu. Yolcu uçağının çevresinde operasyon için hazırlık yapıldı.
YOLCULARIN TAMAMI SERBEST BIRAKILDI
Uçaktaki yolcuların tamamının uçaktan çıkartıldığını açıklandı.
Muscat Twitter'dan yaptığı son açıklamada uçak mürettebatının da uçaktan tahliye edildiğini yazdı.
Uçaktaki 118 kişinin tamamının Libyalı olduğu belirtildi.
Reuters'e konuşan Libyalı meclis üyesi Hadi el-Saghir uçağı 2 hava korsanının kaçırdığını söyledi.
Saghir, Libya Temsilciler Meclisi üyesi Abdusalem Mrabit'in, hava korsanlarının 20'li yaşlarının ortasında ve Tebu kentinden oldukları bilgisini ilettiğini söyledi.