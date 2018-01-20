Kaçarken donarak hayatını kaybettiler

YENİAKİT.COM.TR - Suriye'deki iç savaş sebebi ile tam 7 milyon insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bunların 3 milyonu çevredeki diğer ülkelere sığındı.

Çatışmalardan kaçan, büyük bölümü kadın ve çocuklardan oluşan mülteciler, Ürdün, Lübnan ve Irak'ta gerçekten çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Ürdün ve Irak'a sığınanlar için kamplar kurulup yardım eli uzatılmaya çalışılırken, Lübnan'da büyük bir sefalet yaşanıyor.

Bugün Suriye'den Lübnan'a geçerek Beşşar Esed zulmünden kurtulmaya çalışan bir aile yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle donarak hayatını kaybetti.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr