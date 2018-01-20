Kaçarak teslim olmaya başladılar

YENİAKİT.COM.TR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Afrin operasyonu sahada fiilen başladı" açıklamasının ardından Türk savaş uçakları Afrin'deki hedefleri vurmaya başladı. TSK, harekatın adını "Zeytin Dalı" olarak duyurdu.

Özgür Suriye Ordusuna bağlı birliklerin bir kısmı da terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'de işgal ettiği alanlara girmeye başladı.

Afrin’de neye uğradığını şaşıran terör örgütü PKK’lı teröristlerin içinde çözülme başladığı haberleri rapor ediliyor.

3 PKK’lı terörist PKK işgalindeki Herbul köyünden kaçarak Mare şehrinde bulunan Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusuna teslim oldu.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr