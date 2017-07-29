''Kaçarak gitti,bu yaşta dönüşü yanlış olur''

NEDEN GİTTİ

Trabzonspor’un eski Teknik Direktörü Sadi Tekelioğlu, Burak Yılmaz’ın geri dönmemesi gerektiğini savundu. Kadırga TV’ye bağlanan Tekelioğlu, “Burak Yılmaz Trabzonspor efsanesi değildir. Trabzonspor’da sadece gol kralı olmuştur. Madem fedakarlık yapacaktı neden gitti? Şimdi dönmek istiyormuş. Konuşulan rakamlar da verilecek paralar değil. 35 yaşına kadar sözleşme imzalanacak bir oyuncuya verilecek rakamlar çok fazla. Böyle transfer çok büyük hata olur” diye konuştu.





GÜZEL SÖZLER AMA

“Son 3-4 gündür bana göre doğru olan, bu yönetimin de başlarken vermesi gerektiği mesajları son 1 hafta içerisinde verildiğini düşünüyorum” diyen Tekelioğlu, Trabzonspor’un ekonomisini düşünerek hareket etmesi gerektiğini ifade ederek, “Şuanda başkan bu yönde mesaj veriyor ama yine 1-2 transfer yapılır ve şampiyonluk için yola çıkılır, sonrasında hüsran ile ekonomik çöküntü yaşanır” dedi. Tekelioğlu, “32 yaşındaki Burak’ı alıp 23 yaşındaki Yusuf Erdoğan’ı göndermek çok yanlış” dedi.



