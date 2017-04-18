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Kaçan angus denize atladı

Gemiyle Mersin Uluslararası Limanı'na getirilen anguslardan biri indirildiği sırada kaçarak denize atladı.

Kaçan angus denize atladı
Eklenme: 18 Nisan 2017, 12:52

Gemiyle Mersin Uluslararası Limanı'na getirilen anguslardan biri indirildiği sırada kaçarak denize atladı. Bir süre sonra kıyıya çıkan hayvan, itfaiye ekiplerinin de katıldığı uzun uğraşlar sonucu uyuşturucu iğneyle uyutularak yakalanabildi.

Alınan bilgiye göre, ithal edilerek gemiyle Mersin'e getirilen anguslar, götürülecekleri illere sevklerinin sağlanması için kamyonlara alındı.

Hayvanların kamyonlara alınması sırasında bir angus denize atladı. Bir süre denizde kalan hayvan, daha sonra kıyıya çıkarak kayalıkların üzerinde beklemeye başladı.

Limandaki çalışanlar ile ihbar üzerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, angusu halatla yakalamaya çalıştı. Bu çabalardan da sonuç alınamaması ve zaman zaman hayvanın çevredekilerin üzerine doğru koşması üzerine görevli bir kişi tarafından tüfekle uyuşturucu iğne atıldı.

Bir süre daha koştuktan sonra uyuşan hayvan, iş makinesiyle bulunduğu yerden alınarak götürüldü.

Kaynak: AA

 
EtiketlerMersinMersUlus
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 12:52
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