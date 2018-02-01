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Kaçakları bu görüntü ele verdi!

Kilis'in Öncüpınarör Sınır Kapısı'nda bir kamyonun yakıt deposundaki 2 Suriyeli göçmen, X-Ray cihazına yakalandı.

01 Şubat 2018 Perşembe 15:50
Kaçakları bu görüntü ele verdi!

Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Suriye'den Türkiye’ye giriş yapan bir kamyondan şüphelendi. X-Ray cihazından geçirilen kamyonun yedek boş yakıt deposuna gizlenmiş vaziyette iki kişinin bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine araçta yapılan aramada, yasadışı yollarla yurda girmek isteyen iki kişi gözaltına alındı. Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince ifadeleri alınan 2 Suriyeli, adliyeye sevk edildi. 2 Suriyeli sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 15:50
  1. Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü
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