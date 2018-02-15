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Kaçakçılığın da böylesi! 15 adet döner...

Almanya'nın Magdeburg şehrinde bir Türk'e ait aracın bagajında yasa dışı yollarla taşınan 15 adet döner ele geçirildi

15 Şubat 2018 Perşembe 09:42
Kaçakçılığın da böylesi! 15 adet döner...

Almanya'nın Magdeburg şehrinde A2 otobanında kontrol yapan polis ekipleri, bir Türk'e ait aracın bagajında, yasa dışı yollarla taşınan 15 adet döner ele geçirdi. 52 yaşındaki Berlinli sürücünün, dönerleri Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Münster şehrine getirmek üzere olduğu belirtildi.

DÖNERLERE EL KOYULDU

İHA'nın haberine göre, polis, yasa dışı yollarla taşınan dönerlerin halk sağlığını tehlikeye attığını belirterek, dönerlere el koydu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise dönerleri taşıyan aracın bagajının belirlenen sağlık kurallarının çok dışında olduğunu tespit etti. Polis, dönerlerin daha önce de bu şekilde taşınıp taşınmadığını araştırıyor.

AB, DÖNERE YASAK GETİRMEYE ÇALIŞMIŞTI

Avrupa Birliği (AB), geçtiğimiz aylarda dondurulmuş döner konusunda yasak getirmeye çalışmıştı.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 09:42
  1. Magdeburg
  2. Almanya

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