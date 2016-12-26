Kaçakçılardan ele geçirip patlattılar

Fotoğraflar Güney Amerika ülkesi Peru'nun başkenti Lima'dan... Kentin dışındaki bir kırsal alanda toplananlar ise, büyük bir imhayı yerinde izlemek için buradalar.
Polisin sokak satıcılarından ele geçirdiği bir tondan fazla kaçak havai fişek, kontrollü bir şekilde patlatıldı. Uluslararası haber ajanslarının foto muhabirleri ise, bomba patlamasına benzeyen anları fotoğrafladı.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER
Amerika kıtasında özellikle Noel ve yeni yıl tatilinde havai fişek kullanımı çok yaygın.
Meksika'da hafta içinde açık alandaki pazarda satılan havai fişeklerin patlaması, bir faciaya yol açmıştı. Birbirini tetikleyen patlamalar 31 insanın ölümüne neden olurken, pazarın havadan çekilen görüntüsü savaş manzarası gibiydi.