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Kaçakçılara göz açtırılmıyor

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde ele geçirilen sigaraları terör örgütüne finans sağlayan sigara kaçakçıları ile işbirliği yaparak satmaya çalışan 2’si polis 5 kişi tutuklandı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 12:07
Kaçakçılara göz açtırılmıyor

Edinilen bilgiye göre, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kızıltepe ilçesinde görevli bazı polis memurlarının ele geçirdikleri kaçak sigaralara adli işlem yapmaları gerekirken sigara kaçakçısı şahıslarla birlikte sattıkları bilgisi üzerine operasyon başlattı. Düzenlenen operasyonda 3 polis ve emniyette görevli 1 teknisyen ile 3 sivil olmak üzere toplam 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra düzenlenen tahkikat evrakları ile birlikte adliyeye sevk edilen zanlılardan Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları Tamer M. ve Hüseyin G., Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli teknisyen yardımcısı Abdulbaki D., sivil şahıslar Mehmet Reşit K. ve Rıdvan B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis memuru İ.G. ve sivil şahıs Y.B. ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, uyuşturucu ve kaçakçılığa karşı kesintisiz mücadele sürdürdüklerini belirterek, Mardin’de tüm suçlara karşı sıkı bir mücadele çalışması gerçekleştirildiğini kaydetti.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 12:07
  1. Mardin
  2. Emniyet Müdürlüğü
  3. Ab
  4. Kızıltepe
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