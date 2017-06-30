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Kaçakçılar bayramda da durmadı

Gürbulak Gümrük Kapısında gümrük muhafaza ekipleri tarafından bir tırda yapılan aramada yaklaşık 10 milyon 300 bin TL değerinde 103 kilo 242 gram eroin ele geçirildi.

30 Haziran 2017 Cuma 11:23
Kaçakçılar bayramda da durmadı

Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince edinilen bir istihbarat ile Ramazan Bayramı tatili sırasında İran’dan Türkiye’ye uyuşturucu madde getirileceği öğrenildi. Bu kapsamda çalışmaları yürüten gümrük muhafaza ekipleri sürücülüğünü A.K nin yaptığı Türk plakalı bir tırı tespit ederek izlemeye aldı. Sahaya gelip işlemleri tamamlamasının ardından araç arama hangarına sevk edildi.

Yatağın içine gizlemişler

Burada narkotik detektör köpeği ile yapılan kontrolde, köpeğin aracın muhtelif bölgelerine tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramalarda; çekici içerisindeki yatağın kılıfı içerisine sıralanarak gizlenmiş halde 58 paket, kabininin sol üst duvarındaki döşemesi içerisine gizlenmiş halde 15 paket, torpido göğsünün alt kısmında gizlenmiş vaziyette 3 paket bulundu.

Su deposunu bile doldurmuşlar

Dedektör köpeğin dorsenin altında bulunan su deposuna verdiği tepki üzerine kesilerek açılan yerde 16 paket, çekici kabininin sağ yan dolabının içerisinde üzeri örtülmek suretiyle gizlenmiş halde 8 paket halinde uyuşturucu ele geçirildi.

Paketlerden alınan numunenin uyuşturucu test kiti ile yapılan analizinde maddenin eroin olduğu tespit edildi. Ele geçirilen toplam 100 paket içerisinde 103 kilo 242 gram ağırlığında olan eroinin piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon 300 bin TL olduğu belirtildi.

Konu ile ilgili araç sürücüsü A.K hakkında Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunuldu.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 11:23
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  3. Cumhuriyet Başsavcılığı
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