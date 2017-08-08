Kaçak yolla değerli taşları satmaya çalışan 2 kişi serbest bırakıldı

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarla Mücadele şube müdürlüğü ekipleri bir ihbar üzerine harekete geçti. Ülkeye kaçak yollara soktukları değerli taşları satmaya çalışanlara yönelik çalışma başlatan ekipler Avcılar’da operasyon düzenledi. Operasyonda N.D. (45)ve Y.Ç.(49)isimli iki şüpheli gözaltına alınırken şahsıların üst aramasında 87,65 karat değerli taş ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.