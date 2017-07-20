Kaçak sigaraya izin yok

Özellikle 2014 yılında açılım süreci çerçevesinde sınır kapıları ve yol denetimlerinin azaltılması nedeniyle terör örgütü PKK’nın daha rahat hareket etmesi, kaçakçıların da önünü açtı. 2015 ve sonrasında ise sigara kaçakçılığıyla etkin mücadele sonuç vermeye başladı. Kaçakçılara yapılan yüzlerce operasyonda milyonlarca paket sigara ele geçirildi. Habertürk'ün haberine göre operasyonlar nedeniyle piyasada 2-5 TL arasında satılan kaçak sigaraların fiyatı da katlanıp 5-7 TL aralığına kadar çıktı. Bu, arz ve talebin de gerilemesine neden oldu.

PKK’YA GELİR KAYNAĞI

Araştırmaya göre, kaçak sigaraların terör örgütü PKK’ya gelir sağladığı yönündeki bilgiler de bu yeraltı piyasasında önemli oranlarda gerilemeye neden oldu.

Türkiye’de kaçak sigara kullanım oranı 2013’te yüzde 19.03, 2014’te yüzde 20.66’ya çıkarken, operasyonlarla birlikte 2015’te yüzde 11.74’e geriledi. 2016 yılında ise kaçak sigara kullanım oranı yüzde 13.3 oldu.

ROTA TÜTÜN VE SARMA

Emniyetin verilerine göre, sigara tiryakilerinin yeni gözdesi tütün ve sarma sigara (makaron). Bundaki en önemli etken de tütünün Türkiye’de yetiştirilmesi, kaçak sigara fiyatının artması, kaçak sigaranın PKK’ya finans yarattığı algısı, tütün ve sarma tütünün fiyatının 2-3 TL’ye kadar düşmesi.

EVLER İMALATHANE

Tiryakilerilerin tütüne yönelmesi üzerine polis, kaçak tütün satan yerleri de takibine aldı. Polis, tütün satan yerlerden toplu tütün alımı olduğunu, evlerde küçük el makinelerinde sarılarak yasadışı olarak piyasaya sürüldüğünü de belirledi. Bu yeni sektör de sıkı takibe alındı.