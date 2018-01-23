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Kaçak Peşmergeden YPG’ye destek

Kerkük’te Irak’a karşı savaşmaktan korkup kaçan Talabani’ye bağlı peşmergeler, PYD’ye destek için Afrin’de TSK’ya karşı çatışmaya hazır olduğunu duyurdu.

23 Ocak 2018 Salı 03:51
Kaçak Peşmergeden YPG’ye destek

Türkiye’nin terör örgütüne karşı Afrin’e gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı’na Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin içinden küstah bir tepki geldi. Talabani’ye bağlı Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) partisinin politbüro üyesi Mala Bahtiyar, Peşmerge’nin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) karşı koymak için Afrin’e destek birlik göndermeye hazır olduklarını belirtti.

PEŞMERGE YOLLAYACAKLARMIŞ

KYB’nin bir toplantısı sonrası basının sorularını cevaplayan Bahtiyar, Zeytin Dalı operasyonunda TSK karşısında Afrin’e Peşmerge yollamak istediklerini açıkladı.

Bahtiyar, “Bölge ülkeleri, özellikle de Türkiye tavrımızın ne yönde olduğunu biliyor. Mümkün olursa Afrin’e şimdi yardım ederiz. Biz destek vermeye hazırız. İzin verilirse güçlerimizi hemen bölgeye göndeririz”sözleriyle Afrin’de teröristlerle birlikte olacaklarını skandal bir biçimde açıkladı.

KÜSTAHLIK YAPTI SONRA MÜZAKERE DEDİ

Küstah Bahtiyar, tehditkar açıklamasının ardından, şöyle devam etti: “Öncelikle Ankara ile operasyon kararını müzakere edeceğiz, eğer olumlu bir sonuç elde edilmezse peşmerge birliklerini, Afrin’e göndereceğiz” diye konuştu.

Geçtiğimiz ekim ayında Irak merkezi hükümeti ile Haşdi Şabi birlikleri Kerkük’e operasyon gerçekleştirmiş, Talabani’ye bağlı peşmerge korkarak kaçmış, Barzani’ye bağlı birlikler de onları takiben ağlayarak geri çekilmişti. Türkiye’ye gözdağı vermeye çalışan Bahtiyar’ın sözleri “Irak ordusundan kaçan peşmerge, Türk askerini hiç tanımamış” yorumlarına neden oldu.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 03:51
  1. PYD
  2. Afrin
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