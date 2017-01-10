Kaçak FETÖ'cülerden 'Bilmiyorduk' söylentisi

15 Temmuz darbe girişiminin ertesi gününde Yunanistan’ın Dedeağaç kentine izinsiz şekilde iniş yapan helikopterdeki 8 askerin iadesine ilişkin düğüm bu hafta Yunanistan Yüksek Mahkemesinden çıkacak kararla çözülecek.

Kararın açıklanmasına sayılı günler kala darbecilik suçlamasıyla Yunanistan’dan iadesi talep edilen askerlerden biri isminin gizli tutulması koşuluyla Financial Times’a konuştu.

'HABERİMİZ YOKTU' İDDİASI

Haklarındaki 'Darbeye teşebbüs' suçlamasını reddeden asker, 15 Temmuz gecesi yaralanan ve ölenleri toplamakla görevli arama-kurtarma ekibinden olduklarını söyledi ve, “İstanbul'a üç helikopter uçurduk ama sadece biri yere inebildi çünkü insanlar diğer helikopterlere ateş etmeye başladı… Bir darbe olduğundan haberimiz yoktu” dedi.

'YUNANİSTAN'I BİLEREK SEÇMİŞLER!

Gazetenin, hakkında akıcı bir İngilizce konuştuğunu not düştüğü asker o gece yaşadıklarını şöyle anlattı: “Bir süre sonra tekrar toplandık ve geceyi yakınlardaki bir askeri üste geçirdik. Birlik komutanımızı aradık ama telefonunu bir türlü açmıyordu. Polis üsse girip askerler üzerine ateş açmaya başladığında, havalandık. Sadece sınırı geçecek kadar yakıtımız vardı ve Yunanistan’ın güvende olabileceğimiz en demokratik Avrupa ülkesi olduğunu biliyorduk.”

Sputnik