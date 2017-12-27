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"Kaçak elektrikle 'Bitcoin' üretildiğine dair haberler gerçeği yansıtmıyor"

DicleElektrik Dağıtım Şirketi, basında yer alan "Diyarbakır'da bir evde fabrika kadar elektrik tüketilmesi nedeniyle operasyon yapıldığı, evlerde ve ahırlarda Bitcoin üretildiği" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

27 Aralık 2017 Çarşamba 17:03
"Kaçak elektrikle 'Bitcoin' üretildiğine dair haberler gerçeği yansıtmıyor"

Güneydoğu'da kaçakelektrikle sanal para Bitcoin üretildiğine dair haberlerle ilgili olarak merkezi Diyarbakır'da bulunan Dicle Elektrik Şirket'ten açıklama geldi. Şirket, yetkililerden veya vatandaşlardan 'kaçak elektrikle Bitcoin üretildiğine' dair kendilerine ulaşan bir ihbar olmadığını duyurdu ve bir açıklama yaptı. Dicle Elektrik yönetimi, gelecek ciddi ihbarları değerlendireceklerini ve kaçak elektrik kullanmanın hukuki sonuçları olduğunu, kaçak elektriğin Bitcoin üretiminde veya daha farklı bir amaçla kullanılmasının yasal sorumlulukları ortadan kaldırmayacağını vurguladı.

Şirket yönetiminden yapılan açıklamada, gazetecilerden gelen kaçak elektrikle mücadele sorularına verilen bir yanıtın, Bitcoin sorusuna verilen bir yanıt gibi kamuoyuna sunulmasının gerçeklerle uyuşmadığı belirtildi.

"BİZE OPERASYON YAPILDIĞI BİLGİSİ GELMEDİ"

Dicle Elektrik Şirketi'nin hiçbir yetkilisinin, hizmet verdikleri illerde Bitcoin'e yönelik bir operasyon yapıldığına dair bilgisinin olmadığı belirtilen açıklamada, buna rağmen basında bu yönde haberlerin yer almasının anlaşılamaz olduğu kaydedildi. Kaçak elektriğe karşı mücadeleyi ve denetimleri aralıksız sürdürdüklerini duyuran şirket "Güneydoğu'da kaçak kullanım oranı yıllar bazında düzenli olarak azalmaya devam ediyor. İster Bitcoin üretiminde, ister sulamada, ne amaçla kullanılırsa kullanılsın, kaçak elektriğe taviz verilemeyecek" denildi.

"Dicle Elektrik, olası Bitcoin kurnazlıklarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları gerektiği konusunda da uyardı" denilen açıklamada şöyle denildi:

" Dolandırıcıların, kaçak elektrik kullanarak Bitcoin kazancı elde etme vaadiyle kendilerine teklif getirmesi durumunda vatandaşların buna müdahil olmamaları gerekir. Şirket yönetimi vatandaşları, bir yatırım aracı olup olmadığı ekonomi uzmanlarınca bile tartışılan Bitcoin'den para kazanmayı düşünürken, kaçak elektrik kullanımından doğacak maddi zararlar ve olası icra işlemleri veya tekrarında hapis cezasıyla sonuçlanabilecek yasal sorumluluklar hakkında uyarıyoruz."

Dicle Elektrik A.Ş. vatandaşların sanal para konusunda bilgilendirilmesi gerektiğine de dikkat çekti.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 17:03
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