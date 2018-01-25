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Kaçak elektriğe kesilen cezayı görünce akrabalarını toplayıp...

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kaçak elektrik kullandığı gerekçesiyle yazılan cezaya kızan bir işletme sahibi, yanına çalışanlarını ve akrabalarını Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) dağıtım binasını bastı.

25 Ocak 2018 Perşembe 14:22
Kaçak elektriğe kesilen cezayı görünce akrabalarını toplayıp...

Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt olmak üzere 6 ile elektrik enerjisi sağlayan DEDAŞ, son günlerde kaçak kullanımın engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Kaçak elektrik kullandığı tespit edilen ev ve işyeri sahiplerine çeşitli cezalar veren DEDAŞ ekipleri, zaman zaman saldırılara maruz kalıyor. DEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ergani ilçesinde denetim yapan ekiplerinin dün bir kişiye ait işyerinde kaçak elektrik kullanıldığını belirlendi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Bunun üzerine yazılan para cezasına itiraz eden işyeri sahibi, yanına çalışanları ve yakınlarını da alarak Dicle Elektrik Dağıtım Ergani İlçe Şefliğine ait hizmet binasını bastı. İçerdekilere hakaretler savuran yaklaşık 10 kişilik gurup, bilgisayarları, kapı ve pencereleri kırdı, masa ve sandalyeleri devirdi. Kendilerini durdurmaya çalışan özel güvenlik görevlilerini de tartaklayarak, birini darp eden guruptakiler, görevliler biber gazı kullanması üzerine burayı terk etmek zorunda kaldı. Dicle Elektrik tarafından yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Yılmaz A. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor."

Kalabalık grubun saldırdığı DEDAŞ binasındaki kavga ve arbede ise içerideki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 14:22
  1. Diyarbakır
  2. Şanlıurfa
  3. Mardin
  4. Batman
  5. Şırnak ve Siirt
  6. DEDAŞ
  • herdemherdem46 dk önce
    Atın içeri bir güzel de benzetin soysuzları. Hem memleketin elektriğini kaçak kuçak bedavaya kullanırsınız hemde kabadayılık yaparsınız.
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