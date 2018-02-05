Kaçak eğitime 13 milyon ceza

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre eğitim merkezi, eğitim danışmanlığı, eğitim rehberliği, kariyer rehberliği, eğitim koçluğu, ödev merkezi gibi adlar altında veya herhangi bir ad belirtilmeden eğitim faaliyetinde bulunan yerlere geçen yılın Ocak ayından bu yana toplamda 12 milyon 978 bin 720 TL idari para cezası verildi.