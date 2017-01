Kaçak barın ruhsatı da şaibeli

Apartman sakinlerininşikayetleri neticesinde The North Shield Pub’ın ‘İçkili Lokanta’ ruhsatının Kadıköy Belediyesi tarafından iptal edildiği, mekanın mühürlenmesi için karar alındığı ancak işletme yetkililerinin İstanbul 9. İdare Mahkemesi marifetiyle

Akit, Kadıköy Bağdat Caddesi’nde bar terörü estiren The North Shield Pub isimli işletmenin skandallarını gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. ‘Merdiven altı’ olarak apartman girişinde faaliyet yürüten Geka Gıda/The North Shield Pub’ın yoğun şikayet neticesinde İçkili Lokanta ruhsatının Kadıköy Belediyesi tarafından iptal edildiği, kapısına mühür vurulma kararı alındığı ancak işletme sahiplerinin bu kararı İstanbul 9. İdare Mahkemesi’ne taşıyarak engellediği öğrenildi.

MAHKEMEDEN SKANDAL RUHSAT KARARI

Kadıköy’ün Göztepe Mahallesi’nde Bağdat Caddesi ile Tuğrul Sokak’ın kesiştiği noktadaki apartmanın girişinde 2013 yılından beri gürültü terörü estiren, apartman sakinlerine hayatı zehir eden, yapılan denetimlerle tespiti yapılan usulsüzlükler neticesinde çeşitli cezalara çarptırılan ve üzerine kurulu olduğu parselin 104 metrekaresi kaçak olan The North Shield Pub’ın ruhsat skandalı, Kadıköy Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından belgelendi. Akit’in ulaştığı Kadıköy Belediye Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün 25 Mayıs 2015 tarihli bilgilendirme raporuna göre The North Shield Pub’ın ruhsatı 15 Nisan 2015 yılında iptal edildi. Türlü rezaletlere imza atılan bara verdiği içkili ruhsat yanlışından 2 yıl sonra dönebilen Kadıköy Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü’nden de mekanı mühürlenmesini istedi. Ancak bu karar uygulanmadı. Çünkü Geka Gıda/The North Shield Pub’ın işletme sahipleri konuyu yargıya taşıdı. İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nde görülen dava aynı yıl içerisinde ve şok bir kararla sonuçlandı. Mahkeme, apartman sakinleri ve Kadıköy Belediyesi’nin aleyhine bir karara imza atarak merdiven altı barın içkili lokanta ruhsatının iptal edilemeyeceğine hükmederek yürütmeyi durdurma kararı aldı.

İŞLETMENİN AÇTIĞI DAVA 1 YIL İÇİNDE NETİCELENDİ

Kadıköy Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Güngör Öztürk imzalı 10538784-622-03-3470/229333 sayılı, 25 Mayıs 2015 tarihli raporda bar hakkında verilen idari cezaların geçmişine ilişkin bilgilerin sıralanmasının ardından ruhsat skandalına şu sözlerle değiniliyor: “15/04/2015 tarihli Başkanlık Oluru ile Geka Gıda Rest. İşl. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına olan 2013/38 sayılı İçkili Lokanta ruhsatı iptal edilmiştir. İşyeri ilgilisi İstanbul 9. İdare Mahkemesinden 2015/859 esas no ile yürütmeyi durdurma kararı almıştır.”

10538784-622-03-2727/226703 sayılı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü evrakında ise, “Söz konusu işletmenin ruhsatı 15/04/2015 tarihli Başkanlık Oluru ile iptal edilmiştir. Zabıta Müdürlüğü’ne yazımızla işyerinin faaliyetten men edilerek mühürlenmesi istenmiştir.” denilidi.

ALEYHTEKİ DAVALAR 4 YILDIR SÜRÜYOR!

İçkili lokanta ruhsatı birkaç ay içerisinde mahkeme tarafından geri iade edilen, kapısındaki mühür henüz konulmadan kırılan söz konusu bar hakkında açılan 4 dava ise bir türlü sonuçlandırılamıyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatılan The North Shield Pub ve İstanbul Anadolu 53. Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul 7. İdare Mahkemesi, İstanbul Anadolu 11. Sulh Hukuk Mahkemesi ile İstanbul Anadolu 18. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde devam eden dava dosyaları 2014 yılından beri sonuçlanamıyor. Barın işletmecisi Kerem Canatar’ın “Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma” suçundan yargılandığı, işletmenin ruhsatının iptali istenen davalar aradan 3 yıl geçmesine rağmen sürüyor.

DEFALARCA CEZA ALDILAR

The North Shield Pub’ın uyguladığı gürültü şiddeti, Kadıköy Kaymakamlığı Kadıköy Belediyesi’ne yaptıkları şikayetler gündeme gelmişti. Şikayetler sonrasında bar hakkında denetimlerin arttığı ve Kadıköy Belediyesi Çevre Müdürlüğünün işletmeye defalarca ceza kestiği belirlenmişti. Şiddetli gürültü neticesinde işletmeye 3 gün faaliyetten men, canlı müzik yapma yetkisini kaldırma, iki kez de 4 bin TL idari para cezası uygulandı. Tüm bunlara rağmen bar, içkili rezaletlerine tüm hızıyla devam ediyor. Merdiven altı barın 104,54 metrekarelik bölümünün ise kaçak olduğu tespit edilmişti. Kadıköy Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün 23 Ocak 2015’te düzenlediği 99/0001 sayılı Yapı Tatil Tutanağı ile tespiti yapılan kaçak yapıya, 30 günlük sure sonrasında yıkılması gerekirken 2 yılı aşkın sure boyunca dokunulmadı.

FARUK ARSLAN