Kaçak 17 Aralık savcısı bunu da yapmış

İşte o ifadenin detayları: "2013'te Bodrum Günbet'te tatildeydim. Dönemin CHP Milletvekilleri M.S. ve E.A. da eşleriyle birlikte tatile gelmişlerdi. Bir gün ziyaretlerine aynı yörede yazlığı bulunan dönemin CHP Milletvekili A.A. geldi. Yemek yediler. Ben de bu yemekteydim.

7'NCİ KATTAKİ ODASINDA GÖRÜŞTÜK

Sohbetin bir yerinde A.A., 'Yakın bir zamanda dönemin Tayyip Erdoğan'ın çocuklarına, bazı bakan çocuklarına ve iş adamlarına büyük bir yolsuzluk operasyonu olacağını, hükümetin devrileceğini' söyledi. O sıralar bir suçtan aranmakta olduğum için durumu resmi mercilere iletemedim. Fakat duyduklarımı, gözaltına alınacaklar arasında adı zikredilen bir iş adamına iletmeye karar verdim. Arkadaşım E.K. vasıtasıyla bu iş adamından 18 Aralık gününe randevu aldık. Fakat 17 Aralık'ta bu iş adamı gözaltına alındı.

Bu iş adamının yakın bir adamı, beni arayarak görüşmek istedi. Güneşli'de bir otelde buluştuk. Bu iş adamının serbest bırakılması için soruşturma yürüten savcılara gerekli ödemenin yapılabileceğini söyledi. Bu görüşmeyi arkadaşım E.K.'ye anlattım. E.K. de beni dönemin İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı'na gönderdi. Komisyon Başkanı beni Celal Kara ile görüştürdü.

Çağlayan Adliyesi'nin 7. katında bulunan odasında Kara'yı ziyaret ettim. Kendisine bu iş adamını serbest bırakması karşılığında 50 bin lira ve 2 daire sözü verdim. O da kabul etti. Bu iş adamı anlaştığımız gibi serbest kaldı. İş adamının avukatı kanalıyla hesabıma bu meblağ gönderildi. Celal Kara'nın odasına gittim ve 50 bin lirayı takdim ettim. Hesabıma ait banka hareketlerini gösteren dekontu da ibraz ediyorum."

(Sabah)