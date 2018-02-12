İşte Demirkol'un söz konusu ifadeleri:

Volkan Demirel’in ağzından çıkan küfürlerle ilgili konuşalım. Caner Erkin olayından sonra bu işin tadı kaçtı. Bunun çok örneği vardır, bazı insan söylenir. Şimdi 'ona vermiştin, buna da ver' diyorlar. Volkan, kaç yaşına geldin, artık yapma. Bir topu tutacaksın bir de küfür etmeyeceksin, bu kadar.