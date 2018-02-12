'Kaç yaşına geldin, artık yapma'
futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel'i sert bir şekilde eleştirdi.12 Şubat 2018 Pazartesi 13:07
İşte Demirkol'un söz konusu ifadeleri:
Volkan Demirel’in ağzından çıkan küfürlerle ilgili konuşalım. Caner Erkin olayından sonra bu işin tadı kaçtı. Bunun çok örneği vardır, bazı insan söylenir. Şimdi 'ona vermiştin, buna da ver' diyorlar. Volkan, kaç yaşına geldin, artık yapma. Bir topu tutacaksın bir de küfür etmeyeceksin, bu kadar.
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