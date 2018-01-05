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Domuz gribi paniği yeniden başladı

Hindistan'ın Racastan eyaletinde son günlerde artan vakalar üzerine domuz gribi alarmı verildi.

05 Ocak 2018 Cuma 16:57
Domuz gribi paniği yeniden başladı

Hindistan'ın Racastan eyaletinde 500'e yakın hastada domuz gribine rastlandı.

"The Hindu" gazetesinde yer alan habere göre, aralık ayında 400'den fazla hastaya domuz gribi teşhisi konulan eyalette son 3 günde 85 hastada daha virüse rastlandı. 

Vakaların artması üzerine harekete geçen Racastan Sağlık Bakanlığı, eyalet genelinde domuz gribi alarmı vererek virüsün rastlandığı bölgelere ilk yardım ekiplerinin yönlendirildiğini açıkladı.

Eyalet Sağlık Bakanı Kaliçaran Saraf, salgının önüne geçmek için gerekli önlemlerin alındığını dile getirerek, "Domuz gribi vakalarında erken tanı koyup bir an önce tedaviye başlamak için gerekli çalışmaları yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl da Racastan eyaletinde 3 bin 214 kişide virüse rastlanmış, 241 kişi domuz gribi nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 16:57
  1. Hindistan
  2. Domuz gribi
  3. domuz gribi teşhisi
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