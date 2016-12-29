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Kabızlığa karşı nasıl önlem alınmalı?

Kabızlık, dışkılama sırasında zorluk çekilmesi olarak tanımlanan rahatsız edici bir sağlık sorunudur. Bu durum genellikle stres, hareketsiz yaşam, diyet ve lifli besinlerin tüketilmemesi sonucu görülmektedir.

Kabızlığa karşı nasıl önlem alınmalı?
Eklenme: 29 Aralık 2016, 12:24
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Kabızlık nedir?

Kabızlık, dışkılama sırasında zorluk çekilmesi olarak tanımlanan rahatsız edici bir sağlık sorunudur. Bu durum genellikle stres, hareketsiz yaşam, diyet ve lifli besinlerin tüketilmemesi sonucu görülmektedir.

Kabızlığın nedenleri nelerdir?

- Yüksek miktarlarda rafine şeker tüketilmesi

- Gebelik durumu

- Lifli gıda maddelerinin çok az tüketilmesi

- Dışkılama ihtiyacının sürekli ertelenmesi

- Bağırsaklarda iltihabi bir sorunun olması

- Uzun süreli seyahatler nedeniyle tembelleşen bağırsaklar

- Kullanılan bazı ilaçlar

Kabızlığa karşı nasıl önlem alınmalı?

- Sabah kalktığınızda, aç karnınıza bol su için

- Yediğiniz gıdaları iyice çiğneyin

- Şekerli gıdalardan uzak durun

- Kavurma ve kızartma gibi yemekleri fazla tüketmeyin

- Gün içerisinde 2-3 litre su tüketin

- Kırmızı et ve tavuk yerine sebze ile balık ağırlıklı beslenin

- Öğle ve akşam öğünlerinde mutlaka çorba tüketin

- Kola ve kahve gibi gibi içeceklerden uzak durun

- Düzenli olarak yürüyüşler yapın

- Kuru fasulye ve nohut gibi baklagilleri fazla tüketmeyin

- Lifli gıdaların tüketimine özen gösterin

Tüm bu uygulamalara rağmen kabızlık sorunu devam ediyorsa mutlaka doktora gidilmelidir.

 

 
EtiketlerKabızlığa karşı nasıl önlem alınmalı?KABIZLIKKabızlığın nedenleri nelerdir?Kabızlık nedir?
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