Kabızlık nedir?
Kabızlık, dışkılama sırasında zorluk çekilmesi olarak tanımlanan rahatsız edici bir sağlık sorunudur. Bu durum genellikle stres, hareketsiz yaşam, diyet ve lifli besinlerin tüketilmemesi sonucu görülmektedir.
Kabızlığın nedenleri nelerdir?
- Yüksek miktarlarda rafine şeker tüketilmesi
- Gebelik durumu
- Lifli gıda maddelerinin çok az tüketilmesi
- Dışkılama ihtiyacının sürekli ertelenmesi
- Bağırsaklarda iltihabi bir sorunun olması
- Uzun süreli seyahatler nedeniyle tembelleşen bağırsaklar
- Kullanılan bazı ilaçlar
Kabızlığa karşı nasıl önlem alınmalı?
- Sabah kalktığınızda, aç karnınıza bol su için
- Yediğiniz gıdaları iyice çiğneyin
- Şekerli gıdalardan uzak durun
- Kavurma ve kızartma gibi yemekleri fazla tüketmeyin
- Gün içerisinde 2-3 litre su tüketin
- Kırmızı et ve tavuk yerine sebze ile balık ağırlıklı beslenin
- Öğle ve akşam öğünlerinde mutlaka çorba tüketin
- Kola ve kahve gibi gibi içeceklerden uzak durun
- Düzenli olarak yürüyüşler yapın
- Kuru fasulye ve nohut gibi baklagilleri fazla tüketmeyin
- Lifli gıdaların tüketimine özen gösterin
Tüm bu uygulamalara rağmen kabızlık sorunu devam ediyorsa mutlaka doktora gidilmelidir.