Kabineye ikinci kadın bakan! İşte yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı...

Ankara Milletvekili ve Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Jülide Sarıeroğlu, kabinedeki 2. kadın bakan oldu.

Sarıeroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı oldu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, görevine devam edecek.

Buna göre kabinede iki kadın bakan yer alacak.

Jülide Sarıeroğlu kimdir?

7 Haziran 1979 Adana doğumlu olan Sarıeroğlu; ilk, orta ve lise öğrenimini Adana'da tamamlamasının ardından Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 2. Olağan Kongresi'nde MKYK üyesi olarak seçildi. 2009 yerel seçimlerinde Çankaya Belediyesi AK Parti Belediye meclis üyesi olarak seçildi. Haziran 2015 genel seçimlerinde AK Parti Ankara milletvekili olarak meclise giren Sarıeroğlu, Kasım 2015 genel seçimlerinde tekrar AK Parti Ankara milletvekili olarak meclise girdi. Sarıeroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi.