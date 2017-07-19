Kabine değişikliğinin ardından dolarda son durum!
Kabine revizyonunun açıklanması sonrası kurda çok önemli bir değişiklik olmadı. Tarihi zirveyi yenileyen borsada dengeli görünüm var.19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:46
Başbakan Yıldırım'ın kabine revizyonuna ilişkin açıklamalarının hemen öncesinde 3.5265 seviyesinde yer alan dolar/TL, açıklamaların ardından 3.53'ün üzerine çıktı. Ardından yeniden gevşeyen dolar/TL 3.52'nin altına geriledi. Kur saat 15.13 itibariyle 3.5165 seviyesinde yer aldı.
Dün gün içerisinde 3.52-3.53 seviyelerinde hareket eden ve sınırda günü tamamlayan dolar/TL, sabah 3.54 seviyelerini test emiş ardından 3.53 seviyelerine çekilmişti.