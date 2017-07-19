Kabine değişikliğinin ardından CHP'den skandal tepki!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Tezcan, MYK sonrası CHP Genel Merkezi'ndeki basın toplantısında konuştu.

Kabine değişikliğine ilişkin bir soru üzerine Tezcan, "Asıl değişmesi gereken sarayın kendisi. O da inşallah önümüzdeki ilk seçimlerde değişecek. Bakanlarla ilgili gidene güle güle gelene hoş geldin demekten başka bir şey yok. Asıl sorun sarayda, sarayın değişmesi lazım" iddialarında bulundu.