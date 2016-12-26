Cloudflare

Kabin memuru bir buçuk aylık bebeği kurtardı

Türk Hava Yolları(THY)’nın İstanbul-Şırnak seferi sırasında soluk borusu tıkanan bir buçuk aylık bebeğin hayatını, uçakta görevli kabin memuru kurtardı.

Kabin memuru bir buçuk aylık bebeği kurtardı
Eklenme: 26 Aralık 2016, 10:46
Bu haber 5.638 kez okundu

THY’nin 16 Aralık tarihinde İstanbul’dan Şırnak’a gerçekleştireceği TK 2666 sefer sayılı uçuşu sırasında kabin içerisinde acil bir durum yaşandı. Sefer sırasında yolculardan Buket Akkuş, bir buçuk aylık bebeği Belinay Beliz’in bir sağlık sorunu yaşadığını anlayınca uçakta görevli kabin memurlarından yardım istedi. Bunun üzerine bebeği kontrol eden Kabin Amiri Serhat Tokat, bebeğin nefes alamadığını fark etti. Yapılan anons sonucunda uçakta doktor olmadığı anlaşılınca görevli kabin amiri bebeğe acil müdahale kararı aldı. Heimlich manevrası olarak tabir edilen yöntemle bebeğin sırtına vurarak hayata dönmesini sağlayan Tokat, yolculardan büyük alkış aldı.

 Emzirme sırasında soluk borusu tıkandı

  Uçakta yaşanan o kritik dakikaları anlatan Kabin Amiri Serhat Tokat, “İstanbul-Şırnak seferinde yolcumuz bebeğinin emzirme sırasında kendisinin olağanüstü bir durum yaşadığını ve daha önce böyle bir durumla karşılaşmadığını bebeğinin rahatsızlanmış olabileceğini düşünerek bizi çağırdı.

Ben yanına gittiğimde bebeğini kucağıma uzattı. Bende bebeğin nefes ve mevcut durumunu kontrol ettim. Çok sağlıklı bir verim alamadığım için uçağın arka tarafına gelmelerini rica ettim. Bu sırada bebeğin nefes almadığını ve tıkandığını gözlemledim. Çünkü o sırada annesi emziriyordu” diyerek bebeğin emzirmeden kaynaklı soluk borusunun tıkanmış olabileceğini aktardı.

  Heimlich manevrası hayat kurtardı

  Belinay bebeği hayatta tutabilmek için Heimlich manevrası yapma kararı alan Serhat Tokat “Uçağın arkasına gidince bebeği yatırarak bebeğin solunumunu kontrol ettim. Bu durumda bebeğin solunumunun olmadığını ve nefes almadığını fark ettim. Hızlı bir şekilde doktor anonsu yapıldı. Maalesef uçakta doktor yoktu. Ben de annesinden izin alarak kaptanımızın bilgisi dahilinde önce bebeğin ağız içi kontrolünü yaptım. Herhangi bir şeyin olmadığını tespit ettim ve hemen ters çevirerek Heimlich pozisyonu aldım. Bebeğin sırtına hızlı şekilde vuruş yaptım. 3-4 vuruştan sonra bebeğin ağzından sıvılar gelmeye başladım.

Son bir kez daha vurunca bebeğin kendine geldiğini gözlemledim. Bebek hareket etmeye ve ağlamaya başladı. Daha sonra tekrar ağız içi kontrollerini yaptıktan sonra bebeğin gözlerinin açıldığını ve nefes alabildiğini gördüm. Daha sonra bebeği annesine teslim ettik ama uçuş boyunca bebeğin durumunu gözlemlemeye devam ettik. Annesi de yaşanan durum esnasında çok korkmuştu ama bebeğinin iyi olduğunu görünce kabin ekibimize teşekkürlerini iletti” şeklinde konuştu.

  “Yaşadığım duygu tarif edilemez”

 8 yıldan beri Türk Hava Yolları’nda görev yaptığını ve her yıl düzenli olarak ilk yardım eğitimi aldığını ifade eden kabin amiri Serhat Tokat, bir bebeği hayatını kurtarmanın tarif edilemez bir duygu olduğunu dile getirdi. Tokat, “Bizlere olan güvenin bizler için gurur verici olduğunu belirtmek isterim. Çünkü bebeği hastalanan ve panik halindeki bir annenin hiçbir şey düşünmeden kendi canı dediği bebeği sizin kollarınıza emanet etmesi bize olan güvenini ortaya kokuyor. Diğer taraftan baktığınızda da elinizde bir canlı var ve buna müdahale etmek zorundasınız. Bugüne kadar öğrendiğiniz bütün uygulamaları eksiksiz bir şekilde yapmakla yükümlüsünüz. Bunları alınan eğitimler ve sürekli tekrarlanan pratikler sayesinde de sekteye uğramadan yapabildiğim için mutluyum. Tabi ki bu yaşadığım duygu tarif edilemez. Nefes almaya başladıktan sonra, annesinin gözünde o sevinci gördükten sonra hem bu şirkette bu eğitimleri aldığım için kendimle gurur duydum” dedi.

 
Etiketlerbebekannethyserhat tokatbelinayheimlichbuket akkuşGüncel Haberleri
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • "Gülen akıl hastanesine götürüldü"
  • El Bab'da Sur taktiği: İşte DAEŞ’i bitirecek plan
  • FETÖ’nün Türkiye’de kaos planı! Bu kez...
  • Halep’te katliam yaptı, kilisede Noel kutladı
  • Terör örgütüne İran desteği! PKK’nın yardımına yetiştiler
  • Anayasa teklifinin ilk maddesi kabul edildi!
  • Darbeci komutandan kan donduran itiraflar! O emri uygulamış olsaydım...
  • Bakandan asgari ücret açıklaması: Yeterli değil!
  • Putin'den itiraf gibi açıklama! 'Çözüm bulunamıyor...'
  • Son dakika: Türkiye'nin kontrolünde El Bab'a gidecekler...
  • Obama’dan flaş iddia: Eğer bir kez daha…
  • Bakan Nabi Avcı: İmam hatip okulları bir halk hareketidir
  • Uçağın düşüş nedeni şok etti!
  • İşte Rusya’nın ABD-CIA’den intikam planı!.
  • Terör örgütü PKK'dan Barzani'ye cevap
  • Hacı olmak için Mekke'ye giden Yahudi! Şok!
  • Nazarbayev: Görüşmeler tamamlandı, biz hazırız!
  • Bakan Müezzinoğlu'ndan flaş asgari ücret açıklaması!
  • Türkiye'nin kontrolünde El Bab'a gidecekler
  • Kahraman asker anlattı: DEAŞ'lı teröristler korkudan...
  • 'Son bir çarpışma bizi bekliyor!'
  • 'Batıdan başlayarak tüm dünyaya yayılıyor'
  • Başbakan: Ders almadıysanız beterini görürsünüz
  • Gülen hakkındaki şok gerçek ortaya çıktı!
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
İşte dünyanın ilk makina mühendisi!İşte dünyanın ilk makina mühendisi!

Dünyanın ilk makina mühendisi olarak bilinen o isim,bilgisayarların temeli…

Kuşadası’nda korkutan yangınKuşadası’nda korkutan yangın

Kuşadası’nda bir apartmanın çatı katında çıkan yangın güçlükle söndürüldü. Yangın…

El Bab şehidinden geriye söylediği türkü kaldı!El Bab şehidinden geriye söylediği türkü kaldı!

El Bab'ta şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın…

3600 ek gösterge nedir ve ne işe yarar?3600 ek gösterge nedir ve ne işe yarar?

Ek gösterge 3600 olursa neler değişir? 3600 Ek Gösterge Öğretmenlere…

Siirt'te PKK operasyonu: 15 tutuklamaSiirt'te PKK operasyonu: 15 tutuklama

Siirt'te 13 ve 14 Aralık tarihlerinde gözaltına alınan ve aralarında…

Dört polis FETÖ'den tutuklandıDört polis FETÖ'den tutuklandı

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında…

Ağrı doğalgaz dağıtım ihalesi sonuçlandı!Ağrı doğalgaz dağıtım ihalesi sonuçlandı!

EPDK, Türk Lirası ile ilk ihalesini gerçekleştirdi. Ağrı il merkeziyle…

Esed rejimi Şam'ın su kaynağını vurduEsed rejimi Şam'ın su kaynağını vurdu

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı terörist grupların başkent…

Kamyonet tıra çarptı: 2 yaralıKamyonet tıra çarptı: 2 yaralı

Samsun’da yola geri geri giriş yapmak isteyen tıra kamyonetin çarpması…