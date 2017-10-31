Kabil'de büyük patlama!

Afganistan'ın başkenti Kabil'in en sıkı korunan bölgesinde patlama meydana geldi. Bir canlı bombanın büyükelçiliklerin ve devlet binalarının bulunduğu Vezir Ekber Han bölgesinde kendisini havaya uçurduğu bildirildi.

Patlama bölgesinde en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda yaralının ise hastanelere taşındığı aktarılıyor. Sağlık Bakanlığı yetkilileri ise hastanelere en az 10 yaralının getirildiğini açıkladı.

Sosyal medyaya yansıyan ilk fotoğrafta, gökyüzüne siyah dumanların yükseldiği görülüyor. Afganistan, Ekim ayı içerisinde bir terör fırtınasına sahne oldu. Ülkede peş peşe düzenlenen saldırılarda bir haftada 250'den fazla insan hayatını kaybetti.

Terör örgütleri Taliban ve DEAŞ'ın hedef aldığı yerler arasında askeri garnizonlar, polis merkezleri ve camiler vardı. Bir kışlayı basan Taliban teröristleri, içerideki 60 askerden 50'isini öldürdü.