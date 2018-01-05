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Kabil'de bombalı intihar saldırısı: Ölüler var

Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen intihar saldırısında 11 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin de yaralandığı belirtildi.

05 Ocak 2018 Cuma 08:30
Kabil'de bombalı intihar saldırısı: Ölüler var

Afganistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında aralarında polislerin de bulunduğu 11 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavilerine başlandığı ifade edildi.

Görgü tanıkları tarafından yapılan açıklamada, saldırının güvenlik güçlerinin uyuşturucu operasyonu düzenlediği bölgede meydana geldiği, bu nedenle ölenler arasında polislerin de bulunduğu belirtildi. Olay yerine gelen güvenlik ekipleri, patlamanın bir intihar saldırısı olduğunu doğrularken ölenlerden 5'inin polis olduğunu bildirdi. Ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.

Öte yandan saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 08:30
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